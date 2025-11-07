Microchips produktdata finns i AI-läsbar form

Amerikanska Microchip har gjort sin produktkatalog tillgänglig enligt den nya AI-standarden MCP. Elektroniktidningen lyckas inte få svar.

Det kräver ingen egen ”artificiell intelligens” hos Microchip att sätta upp en MCP-server. Intelligensen finns i andra änden. Chattbottar kan gå till Microchips ”manifestfil” för att hitta syntax för sökningar i Microchips katalog – exempelvis vad produkternas parametrar heter.

Därefter är tanken att bottar av olika slag ska översätta förfrågningar i naturligt språk till och från Microchips databas.

Model Context Protocol (MCP) är ett protokoll som chattbottar och andra LLM-baserade verktyg och automater använder för att prata med varandra. Med hjälp av MCP bygger man distribuerade chattbottar.

Microchips MCP-server beskriver innehållet i Microchips produktdatabas – specifikationer, datablad, lagerstatus, priser och leveranstider. Servern svarar i princip på förfrågningar från vad som helst – men tanken är att öppna upp sig för kommunikation med chattbottar, kodbottar, utvecklingsmiljöer, företagsinterna AI-agenter och andra LLM-baserade verktyg och automater.

Elektroniktidningen testade Microchips MCP-server på https://api.microchip.com/.well-known/mcp.json men den verkade inte vara aktiv.

Förfrågningarna går över webben (HTTP) och även dataformatet är etablerat, JSON.

– Genom att ge omedelbar tillgång till verifierad produktinformation i de AI-verktyg utvecklare redan använder tar vi bort hinder och gör det enklare att konstruera med Microchip-lösningar, säger Rich Simoncic, operativ chef på Microchip Technology.



Elektroniktidningen besökte www.microchip.com/en-us/resources/model-context-protocol-server för att testa, men lyckades inte få något intellitgent svar från Microchips MCP-server.