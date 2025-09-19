JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Mikrodust kompletterar skräddarsydda testsystem med standardprodukter

Mikrodust kompletterar skräddarsydda testsystem med standardprodukter

Lundabolaget Mikrodust är på väg att lansera ett modulärt testsystem kallat Atomik. Konceptet påminner om kortsystemen PXI och cDAQ från NI men är betydligt snabbare, kompaktare och användarvänligare till en lägre kostnad.

Efter att i mer än ett decennium utvecklat kundanpassade testfixturer som används runt om i världen kompletterar Mikrodust nu verksamheten med standardprodukter. Det handlar om den egenutvecklade testplattformen ­Atomik som ska säljas till systemintegratörer, ungefär som NI säljer kortsystemen PXI och cDAQ. Förhoppningen är att lyfta omsättningen till över 100 miljoner kronor inom tre till fyra år.

– Vi har byggt över 300 avancerade testfixturer. De finns hos kunder i Europa, Asien, USA och Nordafrika. Många är fortfarande i drift, säger Mats Iderup som är en av grundarna.

Men att skala den typen av affär är svårt. Därför har bolaget börjat paketera Atomik som fristående produkt till externa integratörer som i sin tur ska använda dem för att bygga kompletta testsystem åt slutkunderna.

År 2022 gjordes en kapitalinjektion i ­bolaget, där bland andra Tibia Konsult och Gren­specialisten – Axisgrundaren Martin Grens bolag – gick in som nya stor­ägare. I samband med det klev också Mats Lindoff, tidigare teknikchef på Sony Ericsson, in som styrelseordförande.

I augusti 2024 tillträdde Jonas Wackerfeldt som vd, med ett tydligt uppdrag att driva expansion för bolaget.

– Vi ska inte lämna kundanpassat helt – det är viktigt för teknikutvecklingen – men tillväxten ska ske genom partners. Det är där vi kommer växa, säger Jonas Wackerfeldt.

Mikrodusts historia går tillbaka till 2011 när Mats Iderup arbetade som konsult med att utveckla larmbolaget Verisures gateway. Men det behövdes också sensorer och han såg behovet av en plattform för dessa. Tillsammans med en kompanjon startade han Mikrodust för att utveckla radio­moduler med styrkretsar för just larmindustrin. Externa investerare gick in med 600 000 euro.

– Vi tog fram en komplett radiomodul och några tillhörande sensorer – vatten­detektor, temperatur, fukt – som användes av Verisure. Produkterna säljs än i dag och har sålts i hundratusentals exemplar, säger Mats Iderup.

När produktionsvolymerna ökade blev behovet av test allt tydligare, och Mikrodust fick frågan från Verisure om att ta fram kompletta testsystem.

– Vi lade produktutvecklingen åt sidan och började fokusera på test. Det visade sig vara en bra affär.

Den första generationen av testsystemet byggdes med externa bänkinstrument och 19-tumsrack. Men komplexiteten – och kostnaden – blev snabbt ett problem.

– Ibland var testsystemen dyrare att utveckla än själva produkten de skulle testa. Då började vi tänka: det här måste gå att göra smartare.

I den andra generationen ersattes bänkinstrument och de externa racken med USB-instrument från bland annat NI som placerades inuti fixturerna. De senare kom från bland annat Ingun och Tescom. Men utrymmet är begränsat, det går inte in allt för många USB-instrument i en testfixtur. Dessutom var det komplext att tillverka kablaget mellan instrumenten och testpunkterna i fixturen.

För ett antal år sedan började arbetet med att utveckla ett helt egendesignat testsystem. Resultatet är Atomik som sedan 2023 använts i Mikrodust kundanpassade testsystem men nu är moget för att säljas som en standardprodukt.

Första releasen av Atomik består av ett bakplan – eller bärarkort – med plats för tre instrumentkort och ett kontrollerkort kallat Atomik BAS. Det senare kopplas till den överordnade datorn via Atomik IFM, en konfigurerbar gränssnittsmodul samt två USB-kablar. Dessutom behövs en 24 voltsmatning för att strömförsörja hela systemet.

Atomik körs normalt mot en överordnad liten dator av typen NUC, Next Unit of Computing, som också bidrar till att systemet blir kompakt.

Kommunikationen mellan den överordnade datorn och instrument sker via binära, optimerade protokoll – inte SCPI-kommandon som annars är standard.

– Det är därför vi är så snabba. Allt är vårt eget – hårdvara, firmware, drivrutiner, testmotor. Inget trögar ner processen, säger Mats Iderup.

Testmotorn är Python-baserad och kan ersätta Teststand från NI

– I våra kundcase har vi halverat testtiden – ibland mer. Det är vårt viktigaste säljargument, säger Jonas Wackerfeldt.

I dagsläget finns tre instrumentkort. Det är ett datainsamlingskort (DAQ) med 16 analoga kanaler in och två ut. Dessutom finns åtta digitala kanaler, ett tvåkanaligt SMU-kort för att mata testobjektet med programmerbara spänningar, övervaka strömförbrukningen och simulera felvillkor – till exempel över- eller underspänning. Det tredje kortet används för att ladda in mjukvara i testobjektet. Alla är av samma kompakta storlek, 9✕5 cm, och innehåller en kraftfull Arm-processor.

Vidare finns en flerpolig kontakt för att koppla ihop bakplanet med testobjektet i testfixturen. Normalt sker det med kablar, men Mikrodust använder istället specialdesignade mönsterkort, ett för varje typ av objekt som ska testas. Kortet är oftast helt passivt men det går att addera exempelvis switchar för att multiplexa kanalerna eller andra funktioner.

I dag finns testsystem i drift med uppemot 500 testpunkter men bolaget utvecklar nya bakplan med bland annat plats för åtta kort för att öka på siffran.

Ingen hårdvara är komplett utan en mjukvara som gör den lätt att använda. Mikrodust har två mjukvarupaket. Det första paketet benämnt Atomik Connector SDK används för att styra instrumenten och hämta data. Det är i dagsläget Windows-baserat men en Linuxvariant är också på gång. Ett större paket med en egenutvecklad testmotor för Atomik och molnuppkoppling optimerat för Linux kommer nästa vår.

– Det fina är att testdata kan skickas direkt till molnet. Vi har byggt en egen analysplattform, Atomik Cloud Portal, som många kunder redan använder, säger Mats Iderup.

Bland bolagets nya kunder finns Sector Alarm liksom ett globalt bolag inom ljud- och konferensutrustning samt en av Europas största försvarskoncerner. Den senare ska använda Atomik i ett robotiserat testsystem vilket visar att systemet kan placeras i en produktionslina om man bara adderar en robot som plockar i och ur korten eller produkterna som ska testas.

Mikrodust har ett 20-tal anställda och ett halvdussin konsulter. Dessutom samarbetar man med Lunds universitet och ska delta i ett EU-projekt kring AI-baserad testning.

I bolagets pipeline väntar lansering av ytter­ligare instrument – bland annat en ny digital multimeter – i samma kompakta format som de befintliga. Ambitionen är att göra två ­publika släpp per år med nya instrument, tillbehör och funktioner.

Dessutom har företaget under årens lopp utvecklat diverse tillbehör för att kunna testa även färdiga produkter.

– Vi har redan ett 20-tal tillbehör, som ljussensorer, tryckknappar och solenoider. Allt med drivrutiner, färdigt för integration.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Det breda kunnandet inom radio – bolaget har erfarenhet av testning av gateways med LTE, Zigbee, wifi – är ytterligare ett område där Mikrodust sticker ut.

– Vi vet hur man testar radio i produktion utan att sända ut bärvågor i luften. Det är inte alla som gör det bra.

Mätningarna görs i skärmade lådor där man både kan mäta i luftgränssnittet, med egenutvecklade närfältsantenner eller med RF-probar direkt mot testobjektet som sitter inne i boxen.

– Vi har full kontroll på allt. Och vi utvecklar allt själva i Sverige vilket vi tycker är kul och är stolta över, säger Mats Iderup.

 

v37 v38 # puffbox Ansmann
18 19 20 21 36 37 38 39 # desktopsajt (2)
36 37 38 41 43 45 46 48 49 # # Comsol box (2)
v37 v38 v39 # Box Ecoflow

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Mikrodust kompletterar skräddarsydda testsystem med standardprodukter
19 sep 2025 09:00 - Per Henricsson
Mikrodust kompletterar skräddarsydda testsystem med standardprodukter

Lundabolaget Mikrodust är på väg att lansera ett modulärt testsystem kallat Atomik. Konceptet påminner om kortsystemen PXI och cDAQ från NI men är betydligt snabbare, kompaktare och användarvänligare till en lägre kostnad.

REPORTAGELäs mer...
Intel får hjälp av Nvidia
19 sep 2025 08:36 - Per Henricsson
Intel får hjälp av Nvidia

Efter Softbank och den amerikanska staten är det nu Nvidias tur att köpa stamaktier för mångmiljardbelopp i Intel. En skillnad mot de två förstnämnda är att Nvidia också ska samarbeta med Intel om nya produkter för persondatorer och datacenter.

NyheterLäs mer...
Danisense: Cern litar till danska strömsensorer
19 sep 2025 07:41 - Loic Moreau, Danisense
Danisense: Cern litar till danska strömsensorer

Vid forskningsorganisationen Cern i Genève finns ett experimentområde kallat North Area (NA) som ingår i SPS-komplexet (Super Proton Synchrotron). Det genomgår just nu ett renoverings- och uppgraderingsprogram i två faser.

Technical PapersLäs mer...
Flex och Renesas i samarbete kring kortmonterad kraft
18 sep 2025 10:26 - Per Henricsson
Flex och Renesas i samarbete kring kortmonterad kraft

Flex Power Modules, med utveckling i Kalmar, och japanska Renesas har börjat samarbeta om kortmonterade kraftlösningar för processorer inom datacenter och AI. Samarbetet kombinerar Renesas smarta kraftsteg med Flex Power Modules expertis inom vertikal kraftleverans (VPD) och avancerad tillverkning.

NyheterLäs mer...
Svensk nervcell av plast beräknar XOR 
18 sep 2025 09:49 - Liu XOR Elektroniktidningen
Svensk nervcell av plast beräknar XOR 

En nervcell av ledande plast med funktioner liknande biologiska nervceller – det har utvecklats av en forskargrupp vid Linköpings universitet. Tillämpningar skulle i en framtid kunna bli kroppsnära sensorteknik, medicinska implantat och robotik.

NyheterLäs mer...
Analog indisk AI-processor
18 sep 2025 07:58 - Jan Tångring
Analog indisk AI-processor

Indiska Ambients strömsnåla och analoga AI-processor GPX10 Pro kan drivas av ett knappcellsbatteri. Den ska ha hundra gånger bättre prestanda än en typisk 32-bitars MCU. 

ProduktLäs mer...
Första kinesiska DUV-maskinen
18 sep 2025 07:58 - Per Henricsson

Det kinesiska foundryt SMIC har börjat testa en kinesiskutvecklad litografimaskin som potentiellt kan klara 5 nm-processer. Det handlar om en så kallad DUV-maskin från Shanghaibaserade uppstartsföretaget Yuliangsheng, skriver Financial Times.

NyheterLäs mer...
Digikey: Rätt industrisensor för din produkt
18 sep 2025 08:28 - Rolf Horn, Digikey
Digikey: Rätt industrisensor för din produkt

Sensorer spelar en avgörande roll i industriella miljöer där de omvandlar fysiska parametrar till signaler som kan användas för en mängd olika tillämpningar. Så hur gör du för att välja rätt sensor till din produkt?

Technical PapersLäs mer...
Med tryckta sensorer tar de ridsporten till nästa nivå
18 sep 2025 08:28 - Per Henricsson
Med tryckta sensorer tar de ridsporten till nästa nivå

Genom att kombinera tryckta sensorer med konventionell elektronik går det att mäta krafter och tryck i hästutrustning. Målet för uppstartsföretaget OfHorse är att i realtid ge forskare, tränare och på sikt även ryttare helt nya insikter om ­samspelet mellan häst och ­människa.

REPORTAGELäs mer...
ST bygger pilotlina för avancerad kapsling
17 sep 2025 14:58 - Per Henricsson

Fransk-italienska ST Microelectronics bygger en pilotlina för 60 miljoner euro för så kallad PLP-kapsling i franska Tours. Den förväntas vara i drift om ett år.

NyheterLäs mer...
Ny toppmodell från Tektronix
17 sep 2025 11:11 - Per Henricsson
Ny toppmodell från Tektronix

Lägst brus, högst antal bitar i AD-omvandlaren och tio gånger snabbare utläsningshastighet. Det lovar amerikanska Tektronix med den nya oscilloskopfamiljen 7 Series DPO som kommer med bandbredder upp till 25 GHz och en samplingshastighet på 125 GSa/s.

ProduktLäs mer...
Fri videokodning i version 2
17 sep 2025 10:44 - Jan Tångring
Fri videokodning i version 2

Efter tio år uppgraderas den fria videokodtekniken AV1 till AV2 med bättre komprimeringskvalitet till priset av mer beräkningar. En strid väntar mot det licenserade alternativet VCC.

NyheterLäs mer...
Starlinkutmanare nära lansering
17 sep 2025 09:33 - Per Henricsson
Starlinkutmanare nära lansering

Amazon planerar att ha 200 satelliter i omloppsbana och lansera de första tjänsterna före årsskiftet. Under första kvartalet 2026 ska Project Kuiper vara i drift i USA, Kanada, Frankrike, Tyskland och Storbritannien, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.

NyheterLäs mer...
Kvant har potential att förbättra mobilnäten
17 sep 2025 09:00 - Lennart Bonnevier
Kvant har potential att förbättra mobilnäten

Ericsson har studerat kombinationen kvantdatorer och mobilnät i snart tio år, och har en god uppfattning om hur kvanttekniken skulle kunna användas för att driva mobilnät bättre och effektivare. Men tekniken är ännu inte mogen att tas i drift i stor skala, konstaterar kvantforskaren Muhammad Asad Ullah.

REPORTAGELäs mer...
De skiftar Estlands skiffer till förnybart
17 sep 2025 08:00 - Jan Tångring
De skiftar Estlands skiffer till förnybart

Sju år efter grundandet presenterar estniska kontrakts­tillverkaren Freen två produktgrupper för klimat­omställningen: vindturbiner och batterier. Allt av egen design och tillverkning.

REPORTAGELäs mer...
Radarmodul från Göteborg i kollisionsvarnare för båtar
16 sep 2025 15:27 - Per Henricsson
Radarmodul från Göteborg i kollisionsvarnare för båtar

Israeliska Watchit ska använda Sensrads radarmodul i ett system för större fridsbåtar som förhindrar kollisioner till sjöss. Det Göteborgsbaserade företagets radar kartlägger omgivningen i fyra dimensioner.

NyheterLäs mer...
Serb vill bygga polsk LFP-gigafabrik
16 sep 2025 15:21 - Jan Tångring
Serb vill bygga polsk LFP-gigafabrik

Serbiska battericellstillverkaren Elevenes är redo att expandera till massvolymer och ser Polen som intressant alternativ för en investering på 600 miljoner euro i en gigafabrik.

NyheterLäs mer...
Svenskens mobilbolag tar in 1,9 miljarder kronor
16 sep 2025 11:01 - Per Henricsson
Svenskens mobilbolag tar in 1,9 miljarder kronor

Den svenska entreprenören Carl Peis bolag Nothing har tagit in 200 miljoner dollar, knappt 1,9 miljarder kronor, skriver Financial Times. Det fem år gamla bolaget med bas i London ska använda pengarna för att bland annat utveckla ”helt nya och AI-baserade produkter”.

NyheterLäs mer...
Elsäkerhetsverket: EMC en växande utmaning för den gröna omställningen
16 sep 2025 10:38 - Per Henricsson
Elsäkerhetsverket: EMC en växande utmaning för den gröna omställningen

Solceller, belysning och fordonsladdning är produkter som kan orsaka EMC-störningar. Särskilt utsatta är radiokommunikationssystem. Elsäkerhetsverket har nu lämnat sin slutrapport om frågan.

NyheterLäs mer...
KODSKOLAN: AI-kodbottar behöver barnvakt
16 sep 2025 09:24 - Jan Tångring
KODSKOLAN: AI-kodbottar behöver barnvakt

En ny roll utkristalliserar sig på utvecklingsavdelningarna – att sitta barnvakt åt AI-kodbottar. De producerar kod av låg kvalitet. Netto är det ändå värt det besväret. Det tycker i alla fall de utvecklare som Techcrunch pratat med.

TeknikLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)