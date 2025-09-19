Mikrodust kompletterar skräddarsydda testsystem med standardprodukter

Lundabolaget Mikrodust är på väg att lansera ett modulärt testsystem kallat Atomik. Konceptet påminner om kortsystemen PXI och cDAQ från NI men är betydligt snabbare, kompaktare och användarvänligare till en lägre kostnad.

Efter att i mer än ett decennium utvecklat kundanpassade testfixturer som används runt om i världen kompletterar Mikrodust nu verksamheten med standardprodukter. Det handlar om den egenutvecklade testplattformen ­Atomik som ska säljas till systemintegratörer, ungefär som NI säljer kortsystemen PXI och cDAQ. Förhoppningen är att lyfta omsättningen till över 100 miljoner kronor inom tre till fyra år.

– Vi har byggt över 300 avancerade testfixturer. De finns hos kunder i Europa, Asien, USA och Nordafrika. Många är fortfarande i drift, säger Mats Iderup som är en av grundarna.

Men att skala den typen av affär är svårt. Därför har bolaget börjat paketera Atomik som fristående produkt till externa integratörer som i sin tur ska använda dem för att bygga kompletta testsystem åt slutkunderna.

År 2022 gjordes en kapitalinjektion i ­bolaget, där bland andra Tibia Konsult och Gren­specialisten – Axisgrundaren Martin Grens bolag – gick in som nya stor­ägare. I samband med det klev också Mats Lindoff, tidigare teknikchef på Sony Ericsson, in som styrelseordförande.

I augusti 2024 tillträdde Jonas Wackerfeldt som vd, med ett tydligt uppdrag att driva expansion för bolaget.

– Vi ska inte lämna kundanpassat helt – det är viktigt för teknikutvecklingen – men tillväxten ska ske genom partners. Det är där vi kommer växa, säger Jonas Wackerfeldt.

Mikrodusts historia går tillbaka till 2011 när Mats Iderup arbetade som konsult med att utveckla larmbolaget Verisures gateway. Men det behövdes också sensorer och han såg behovet av en plattform för dessa. Tillsammans med en kompanjon startade han Mikrodust för att utveckla radio­moduler med styrkretsar för just larmindustrin. Externa investerare gick in med 600 000 euro.

– Vi tog fram en komplett radiomodul och några tillhörande sensorer – vatten­detektor, temperatur, fukt – som användes av Verisure. Produkterna säljs än i dag och har sålts i hundratusentals exemplar, säger Mats Iderup.

När produktionsvolymerna ökade blev behovet av test allt tydligare, och Mikrodust fick frågan från Verisure om att ta fram kompletta testsystem.

– Vi lade produktutvecklingen åt sidan och började fokusera på test. Det visade sig vara en bra affär.

Den första generationen av testsystemet byggdes med externa bänkinstrument och 19-tumsrack. Men komplexiteten – och kostnaden – blev snabbt ett problem.

– Ibland var testsystemen dyrare att utveckla än själva produkten de skulle testa. Då började vi tänka: det här måste gå att göra smartare.

I den andra generationen ersattes bänkinstrument och de externa racken med USB-instrument från bland annat NI som placerades inuti fixturerna. De senare kom från bland annat Ingun och Tescom. Men utrymmet är begränsat, det går inte in allt för många USB-instrument i en testfixtur. Dessutom var det komplext att tillverka kablaget mellan instrumenten och testpunkterna i fixturen.

För ett antal år sedan började arbetet med att utveckla ett helt egendesignat testsystem. Resultatet är Atomik som sedan 2023 använts i Mikrodust kundanpassade testsystem men nu är moget för att säljas som en standardprodukt.

Första releasen av Atomik består av ett bakplan – eller bärarkort – med plats för tre instrumentkort och ett kontrollerkort kallat Atomik BAS. Det senare kopplas till den överordnade datorn via Atomik IFM, en konfigurerbar gränssnittsmodul samt två USB-kablar. Dessutom behövs en 24 voltsmatning för att strömförsörja hela systemet.

Atomik körs normalt mot en överordnad liten dator av typen NUC, Next Unit of Computing, som också bidrar till att systemet blir kompakt.

Kommunikationen mellan den överordnade datorn och instrument sker via binära, optimerade protokoll – inte SCPI-kommandon som annars är standard.

– Det är därför vi är så snabba. Allt är vårt eget – hårdvara, firmware, drivrutiner, testmotor. Inget trögar ner processen, säger Mats Iderup.

Testmotorn är Python-baserad och kan ersätta Teststand från NI

– I våra kundcase har vi halverat testtiden – ibland mer. Det är vårt viktigaste säljargument, säger Jonas Wackerfeldt.

I dagsläget finns tre instrumentkort. Det är ett datainsamlingskort (DAQ) med 16 analoga kanaler in och två ut. Dessutom finns åtta digitala kanaler, ett tvåkanaligt SMU-kort för att mata testobjektet med programmerbara spänningar, övervaka strömförbrukningen och simulera felvillkor – till exempel över- eller underspänning. Det tredje kortet används för att ladda in mjukvara i testobjektet. Alla är av samma kompakta storlek, 9✕5 cm, och innehåller en kraftfull Arm-processor.

Vidare finns en flerpolig kontakt för att koppla ihop bakplanet med testobjektet i testfixturen. Normalt sker det med kablar, men Mikrodust använder istället specialdesignade mönsterkort, ett för varje typ av objekt som ska testas. Kortet är oftast helt passivt men det går att addera exempelvis switchar för att multiplexa kanalerna eller andra funktioner.

I dag finns testsystem i drift med uppemot 500 testpunkter men bolaget utvecklar nya bakplan med bland annat plats för åtta kort för att öka på siffran.

Ingen hårdvara är komplett utan en mjukvara som gör den lätt att använda. Mikrodust har två mjukvarupaket. Det första paketet benämnt Atomik Connector SDK används för att styra instrumenten och hämta data. Det är i dagsläget Windows-baserat men en Linuxvariant är också på gång. Ett större paket med en egenutvecklad testmotor för Atomik och molnuppkoppling optimerat för Linux kommer nästa vår.

– Det fina är att testdata kan skickas direkt till molnet. Vi har byggt en egen analysplattform, Atomik Cloud Portal, som många kunder redan använder, säger Mats Iderup.

Bland bolagets nya kunder finns Sector Alarm liksom ett globalt bolag inom ljud- och konferensutrustning samt en av Europas största försvarskoncerner. Den senare ska använda Atomik i ett robotiserat testsystem vilket visar att systemet kan placeras i en produktionslina om man bara adderar en robot som plockar i och ur korten eller produkterna som ska testas.

Mikrodust har ett 20-tal anställda och ett halvdussin konsulter. Dessutom samarbetar man med Lunds universitet och ska delta i ett EU-projekt kring AI-baserad testning.

I bolagets pipeline väntar lansering av ytter­ligare instrument – bland annat en ny digital multimeter – i samma kompakta format som de befintliga. Ambitionen är att göra två ­publika släpp per år med nya instrument, tillbehör och funktioner.

Dessutom har företaget under årens lopp utvecklat diverse tillbehör för att kunna testa även färdiga produkter.

– Vi har redan ett 20-tal tillbehör, som ljussensorer, tryckknappar och solenoider. Allt med drivrutiner, färdigt för integration.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.

Det breda kunnandet inom radio – bolaget har erfarenhet av testning av gateways med LTE, Zigbee, wifi – är ytterligare ett område där Mikrodust sticker ut.

– Vi vet hur man testar radio i produktion utan att sända ut bärvågor i luften. Det är inte alla som gör det bra.

Mätningarna görs i skärmade lådor där man både kan mäta i luftgränssnittet, med egenutvecklade närfältsantenner eller med RF-probar direkt mot testobjektet som sitter inne i boxen.

– Vi har full kontroll på allt. Och vi utvecklar allt själva i Sverige vilket vi tycker är kul och är stolta över, säger Mats Iderup.