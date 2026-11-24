Mikroes recept: Fler innovationer med kortare arbetsvecka

Serbiska Mikroe har 96 anställda, omkring 200 utvecklingsprojekt igång samtidigt och som mål att lansera en ny produkt varje dag. Ändå arbetar ingen mer än fyra dagar i veckan. Grundaren och vd:n Nebojša Matić är övertygad om att utvilade ingenjörer är mer innovativa.

På Mikroe är det inte tillåtet att stanna kvar på jobbet efter klockan 16.30, oavsett när man började på morgonen. Företaget har dessutom infört fyradagarsvecka för samtliga anställda. Det sista teamet gick över till den kortare arbetsveckan efter sommaren.

Modellen växte fram under coronapandemin. Medan mjukvaruutvecklare relativt enkelt kunde arbeta hemifrån var situationen annorlunda för hårdvaruutvecklarna, som behöver tillgång till laboratorier, instrument och komponenter.

Matić började därför fundera på hur arbetet kunde organiseras på ett annat sätt. Hans slutsats var att utvecklare som får längre sammanhängande vila kommer tillbaka med bättre koncentration och större förmåga att hitta nya lösningar.

Han är samtidigt noga med att påpeka att det inte handlar om att vara en särskilt snäll arbetsgivare. Innovation är kung på Mikroe, och arbetstiderna är utformade för att maximera utvecklarnas kreativitet och produktivitet.

Det behövs. Företaget har ständigt omkring 200 projekt under utveckling, med ledtider på mellan en och sex månader. Ambitionen är att kunna presentera en ny produkt varje dag, trots att hela organisationen bara omfattar 96 personer.

Mikroe är framför allt känt för sina Click-kort, små expansionskort som gör det möjligt att snabbt prova sensorer, kommunikationskretsar och andra komponenter utan att konstruera ett eget kretskort. Korten använder företagets mikroBUS-gränssnitt, som har utvecklats till en öppen standard och integrerats i utvecklingsplattformar från många andra tillverkare.

Matić betraktar mikroBUS som en av företagets viktigaste innovationer. Affärsmodellen bygger på att MikroE köper komponenterna från halvledartillverkarna och utvecklar egna Click-kort kring dem. Tillverkarna får därmed sina kretsar tillgängliga för fler konstruktörer, men får ingen separat ersättning från försäljningen av korten.

Parallellt med hårdvaran utvecklar Mikroe utvecklingsmiljön NECTO Studio, som enligt Matić uppdateras praktiskt taget varje dag. Nya mikrokontroller och produktbibliotek läggs kontinuerligt till. Den integrerade AI-assistenten NECTO Assistant kan bland annat generera programkod, rätta fel, tolka datablad och hjälpa till med RTOS-baserade applikationer. Den senaste versionen av NECTO Assistant, som släpptes i november, förbättrar bland annat kodgenereringen för Click-korten och integrationen med NECTO Studio.

Enligt Matić har Mikroe i dag 168 000 individuella kunder runt om i världen. Företaget har därmed byggt upp ett ekosystem där utvecklingskort, mjukvaruverktyg och mikroBUS-gränssnittet förstärker varandra.