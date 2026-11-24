ToF-sensor klarar sig med 50 mikrowatt

STMicroelectronics har utvecklat en ny optisk avståndssensor som fördubblar mätområdet samtidigt som effektförbrukningen vid aktiv mätning halveras. I ett särskilt lågeffektläge förbrukar sensorn bara 50 mikrowatt. Dessutom är sensormodulen 30 procent mindre än föregångaren.

Den nya VL53LB är den fjärde generationen av ST:s FlightSense-teknik för avståndsmätning med direkt Time-of-Flight (dToF). Sensorn mäter avstånd från mindre än fem millimeter till över åtta meter och kan detektera flera objekt inom sitt synfält.

I kapseln, som mäter endast 4,0 × 1,8 × 1,0 millimeter, integreras en CMOS-sensor baserad på SPAD-teknik (Single Photon Avalanche Diode), en infraröd ljuskälla med våglängden 940 nanometer samt signalbehandling. Sensorn har stöd för kommunikation via I3C-bussen.

En viktig förbättring är tåligheten mot starkt omgivningsljus. Även vid en belysningsstyrka på 120 000 lux, motsvarande starkt direkt solljus, kan sensorn mäta avstånd på över en meter. Konstruktionen har dessutom förbättrade EMC-egenskaper, vilket eliminerar behovet av separat metallskärmning.

I mobiltelefoner kan sensorn användas för att välja mellan olika kameror och för att förbättra autofokusfunktionen. Andra tillämpningar är närvarodetektering, beröringsfri manövrering, hinderdetektering och navigering i robotar och industriella automationssystem.

Den nya sensorkretsen tillverkas i en 40-nanometersprocess i ST:s fabrik i franska Crolles. ST har hittills levererat över tre miljarder ToF-sensorer inom FlightSense-familjen. Enligt analysföretaget Yole Group väntas de årliga leveranserna av produkter med ToF-teknik överstiga 665 miljoner enheter år 2031.