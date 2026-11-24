Elbilsmotorn klarar sig utan sällsynta jordartsmetaller

Vanliga ferritmagneter kan ersätta neodymmagneter i elbilsmotorer och ge jämförbar prestanda, visar ny forskning vid Högskolan Väst i Trollhättan. – Ferrit är redo att användas, säger Danyang Cui, som i sin doktorsavhandling har utvecklat och testat en ny motorkonstruktion.

Omkring 80 procent av dagens elfordon har motorer med permanentmagneter som innehåller sällsynta jordartsmetaller. Beroendet av dessa material innebär såväl osäkra leveranskedjor och oförutsägbara priser som miljöproblem vid utvinningen.

Till skillnad från många andra alternativa magnetmaterial, som fortfarande befinner sig på laboratoriestadiet, finns ferritmagneter redan på marknaden och tillverkningsprocesserna är välutvecklade.

Ferritmagneter är dock betydligt svagare än neodymmagneter. För att kompensera för detta har Cui utvecklat en motorkonstruktion där magneterna placeras som ekrar i rotorn. Konstruktionen koncentrerar det magnetiska flödet och gör det möjligt att utnyttja ferritmagneterna effektivare.

Som underlag för konstruktionen analyserade Cui data från 185 batteridrivna elbilsmodeller. Efter att ha utvecklat motorn med hjälp av datorsimuleringar byggde hon tillsammans med studenter en fysisk prototyp. Testerna bekräftade att konstruktionen kan ge prestanda jämförbar med en konventionell motor med neodymmagneter.

Även ur ett miljöperspektiv är resultaten intressanta. Ferritmotorn gav större klimatpåverkan vid tillverkningen men förbrukade mindre energi under den studerade körcykeln. I de flesta geografiska regioner som ingick i studien blev därför utsläppen av växthusgaser lägre under fordonets livstid.

Forskningen har genomförts utan någon industriell partner. Innan konstruktionen kan sättas i serieproduktion måste den anpassas till ett specifikt fordon och genomgå tester av tillförlitlighet och livslängd.

Nästa steg för Cui är att studera hela den elektriska drivlinan, inklusive växelriktare, växellåda och batteri. Genom att optimera hela systemet från början skulle ferritmagneternas potential kunna utnyttjas ytterligare.