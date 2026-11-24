Åttabitars mikrokontroller övervakar sig själv

Funktionell säkerhet behöver inte kräva omfattande diagnostik i mjukvara. Microchip har integrerat över 20 säkerhetsfunktioner direkt i hårdvaran i sina åttabitars mikrokontroller i AVR SD-familjen. Nu har kretsarnas säkerhetsarkitektur fått ett oberoende erkännande av UL Solutions enligt IEC 60730 klass C.

En central del av arkitekturen är två processorkärnor som arbetar i lockstep. Kärnornas resultat jämförs kontinuerligt, vilket gör det möjligt att upptäcka fel i realtid utan att belasta applikationsprogramvaran med motsvarande diagnostik.

Minnet skyddas med SECDED ECC, som kan korrigera enkelbitsfel och upptäcka dubbelbitsfel. Kretsarna har dessutom dubbla AD-omvandlare för redundans, autonom felövervakning och en central felhanteringsenhet som automatiskt kan försätta systemet i ett säkert tillstånd.

Genom att flytta säkerhetsfunktioner från mjukvara till hårdvara minskar behovet av programkod och minnesutrymme för diagnostik. Det förenklar också utvecklingen och verifieringen av säkerhetskritiska system.

Klass C är den högsta säkerhetsklassen i IEC 60730 och omfattar bland annat styrsystem för värmepannor och gaseldade apparater, där felaktig funktion kan leda till farliga situationer.

Microchip kompletterar hårdvaran med ett mjukvaruramverk som bland annat hanterar initiering, diagnostik genom felinjicering, watchdog-övervakning och återställning efter fel.

AVR SD-familjen är även utvecklad för att kunna användas i tillämpningar med säkerhetskrav motsvarande ASIL C inom fordonselektronik och SIL 2 inom industrin.