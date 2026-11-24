Ingen AI-agent upptäckte den felaktiga sensorn

Hur redo är dagens AI-agenter för att övervaka och styra industriella processer? Ett försök vid forskningsinstitutet RISE visar på tydliga begränsningar. När en fuktgivare i ett simulerat sågverk gradvis började visa felaktiga värden lyckades ingen av de testade AI-modellerna identifiera felet.

I försöket fick AI-agenter övervaka driften av en virkestork, diagnostisera fel och begära åtgärder inom förutbestämda gränser. Trots att de felaktiga mätvärdena ledde till att virket tog skada i simuleringen utlöstes inget larm.

– En agent är precis så bra som dess verktyg låter den se, och precis så farlig som dess verktyg låter den agera, säger Joakim Eriksson på RISE, som har byggt simulatorn.

En central utmaning är att AI-systemen behöver förstå sammanhanget bakom industriella mätdata. En temperatur på 50 grader kan exempelvis vara helt normal i en virkestork men indikera ett allvarligt fel i ett kylsystem. Det räcker alltså inte att ge AI-agenter tillgång till stora mängder sensordata.

RISE arbetar därför med att utveckla metoder för att komplettera industriella data med metadata och semantisk information. Det handlar om att beskriva vad som mäts, var givaren sitter, vilken enhet som används och vilka värden som är rimliga i den aktuella processen.

Steget från prediktivt underhåll till autonoma AI-agenter innebär också nya säkerhetsrisker. Att upptäcka ett förestående maskinhaveri är en sak. Att självständigt sänka hastigheten eller stoppa en maskin är något annat, eftersom åtgärden kan få konsekvenser för andra delar av produktionsprocessen.

Arbetet ingår i projektet OTTO (Operativ teknik och tillförlitlig interoperabilitet), där RISE tillsammans med industriföretag och teknikleverantörer undersöker hur industriella styrsystem kan integreras med moderna IT-system utan att äventyra säkerhet eller drift.

Bild: Fiskarheden