TEMA LETTLAND Lettiska uppstartsföretaget Trace Space (Trace.Space) försöker slå sig in på marknaden för systemutvecklingsverktyg – samarbetsverktyg för V-modellen. Trumfkortet är generativ AI – du får en AI-assistent i teamet. Elektroniktidningen träffar grundarna Mikus Krams och Jānis Vāvere.*

Trace Space utnyttjar generativ AI för att höja kvaliteten och spara tid. AI:n gör rutinarbeten medan ingenjören kan fokusera på ingenjörsjobbet.

Du kanske vet att Chat GPT bland mycket annat är en kalasfixare som kan organisera, mejla inbjudningar och till och med skriva hyllningstal till födelsedagsbarnet?

Trace Space har upptäckt att Chat GPT även har en ingenjörsådra.

Efter anpassning från Trace Space behärskar den numera konsten skriva formella kravspecifikationer för komplexa funktionskritiska utvecklingsprojekt.

Dessutom kan den hålla hela det komplexa projektets alla smådelar i huvudet och se till att allt hänger ihop.

Mikus

Krams

– Vissa av produktivitetsvinsterna är dramatiska! Alla kommer att behöva implementera detta förr eller senare för att kunna konkurrera. Det är bättre att göra det förr, så ligger du i framkant, säger Mikus Krams.

Verktyget lanserades i början av året efter att ha utvecklats under nio månader. Det utvecklas vidare med nya uppdateringar. Från de tidiga användarna tar Trace Space emot önskemål om nya tjänster i verktyget.

AI-assistenten kan exempelvis hålla koll på att projektet är konsistent. Säg att ett fordonsprojekt har två separata team som båda jobbar mot de sex högtalarna i bilen. Men – hoppsan! – det ena teamet har antagit att det handlar om ett stereosystem med två kanaler och det andra att systemet har sex kanaler. De två delsystemen är på väg mot en kollision, kanske när första prototypen tas fram.

Exemplet är hämtat från verkligheten. Diskrepansen upptäcktes efter en tid.

Poängen här, är att med Trace Space i teamet skulle diskrepansen upptäckts omedelbart – så fort den dök upp i dokumentationen.

Det har Trace Space rekonstruerat i efterhand. Assistensen läser allt nytt som dyker upp i dokumentationen och jämför med det som redan finns där.

– Ju förr en konflikt upptäcks desto bättre. Om den upptäcks först när bilen redan är på vägen – då är det verkligen kört. Men när den upptäcks redan i kravfasen är det bara att ändra kraven, påpekar Mikus Krams.

Därför granskas specifikationen av AI-assistenten, tiotusentals objekt, varje gång någon gör en ändring. Och den mänsklige systemarkitekten får en larmrapport att ta ställning till.

Trace Space innehåller även övriga verktyg som V-modellutvecklare behöver – för samarbete, dokumentation, kravspecifikation, modeller, spårning, versionskontroll, et cetera – se faktaruta om V-modellen.

Trace Space utmanar etablerade verktyg av samma kategori, som PLM, Atlassian, Alm, Polarion, Codebeamer – eller Jama Software, som grundarna själva har en bakgrund i.

Redan utan AI i arbetsflödet ska Trace Space vara ett lyft jämfört med konkurrenterna, hävdar upphovsmännen självsäkert.

Jānis

Vāvere

– Vi är bättre än de etablerade. Men konkurrenterna är djupt rotade så vi behöver att starkt kort för att höja vårt värde. Annars hänvisar de till att de redan har sina processer på plats. AI är det som vi hoppas kan få vågskålen att slå över, säger Jānis Vāvere.

Trace Space ska ha en modern design inom kollaboration, gränssnitt, databaser och API:er, med mera, där de etablerade med några år på nacken har halkat efter i utvecklingen.

– Mjukvaruområdet har rört sig vidare. Det har öppnats många nya möjligheter – realtidssamarbete, snygga snabba användargränssnitt, bättre databaser, större skalbarhet. Det drar vi nytta av, säger Mikus Krams.

– API:er har blivit mycket bra, vilket gjort det enklare att integrera verktygen med varandra. Likaså att automatisera dem, och utöka dem.

Trace Space adderar alltså dessutom en AI-assistent i teamet. Den kan för det första formulera om beskrivningar i naturligt språk till det entydiga formella IF-THEN-ELSE-språk som används i kravspecificeringar av det här slaget.

Efter en brainstorming kring en ny produkt skulle en ingenjör idag behöva omformulera alla slutsatser och önskemål till formella specifikationer manuellt. Nu kan Trace Space assistent göra jobbet.

Assistenten skriver aldrig själv direkt i systemet. Den presenterar ett förslag som en mänsklig systemingenjör kan underkänna, eller ändra och därefter signera.

– Den hjälper ingenjören att arbeta snabbare och att fokusera på det verkliga ingenjörsarbetet, säger Jānis Vāvere.

– AI:n hjälper dig med irritationsmoment som tar tid. Men domänkunskapen och skärpan finns hos ingenjörerna. De får göra de engagerande bitarna – det som fick dem intresserade av yrket från början, säger Mikus Krams.

För att hålla koll på att kravspecificeringen är konsistent använder assistenten den LLM-språkteknik som kallas Rag (RAG, retrieval augmented generation) för att läsa in och analysera dokumentationen.

Om du använder Chat GPT eller andra språkmodeller, vet du kanske är att detta är av dess trick – att du kan ladda upp stora dokument och att den sedan omedelbart kan svara på frågor om det.

AI-assistenten vektoriserar varje nytt dokument som matas in i systemet – alltså förvandlar texten till AI-modellens interna språk med en vokabulär som består av 1536-dimensionella flyttal, också kallade embeddings.

Du skulle kunna försöka göra Rag-analys på egen hand i Open AI:s Chat GPT. Men Trace Space anpassning ger dig mer relevanta svar. Trace Space har inte bara integrerat GPT i sitt V-verktyg utan dessutom finslipat det för uppgiften.

– Jodå, du skulle nog kunna få lite hjälp av Chat GPT. Men vi har gjort många modifieringar så den till exempel inte hamnar på sidospår. Det går inte att bara släppa AI:n fri. Du måste sätta den i en struktur så att den gör exakt de saker du vill att den ska göra, och inte ägnar sig åt annat.

– Man kan säga att en tredjedel av värdet för ingenjören kommer från AI-modeller som GPT, en tredjedel från de programmerade arbetsflödena och en tredjedel från ingenjörens egen förståelse, säger Mikus Krams.

Ett antal potentiella kunder inom fordonsindustrin gör pilottester med Trace Space just nu. Bugatti är en av dem.

– Vi kan användas inom flera områden – industri, medicin, överallt där det byggs integrerade system av hårdvara och mjukvara, säger Jānis Vāvere.

– Sverige är en bra marknad för oss! konstaterar han och räknar upp Volvo, Scania, Gripen, medicinsk teknik, som exempel på var den här typen av systemutvecklingsverktyg används.

De första kunderna plockar tillsvidare russinen ur kakan och fortsätter att använda sitt gamla verktyg parallellt med Ai-assistenten.

– De kan använda våra produktivitetsverktyg utan att ändra rutinerna för resten av företaget, säger Mikus Krams.

Har ni konkurrenter?

– Det finns startupper som gör liknande saker, säger Jānis Vāvere.

Mikus Krams fortsätter.

– Vår styrka är att vi inte bara genererar ett stort dokument utan vi genererar små pusselbitar som du som ingenjör kan granska effektivt, modifiera och godkänna.

Han pekar även på den energi Trace Space lagt på att integrera AI-verktygen med ingenjörernas arbetsprocess.

– Vi har gjort mycket forskning kring ingenjörers arbetssätt – varifrån får de sina data? Vad gör de av dem? Vad är slitsamt?

När kommer konkurrenterna ikapp?

– Deras största problem ligger i hur deras backend ser ut. Det vore svårare för dem att få det att fungera. De måste skriva om all kod.

För att testa skalbarheten i sitt verktyg matade Trace Space in Shakespeares samlade verk – i flera kopior för att komma upp till en miljon objekt – pjäser, akter, scener, kapitel – utan att verktyget hickade.

– Några av våra konkurrenter får problem redan vid 25 000 objekt, säger Mikus Krams.

Syftet var inte att på något vis analysera Shakespeares scener som kravspecifikationer. Utan bara att kontrollera skalbarheten.

Intervjun fastnar i trams när reportern ändå ber Trace Space konvertera ”To be or not to be” till en formell specifikation.

Det blir ”If there is a choice to need to exist or not exist then the decision is made”, rapporterar Jānis Vāvere, efter att ha bett om frasen som ett så kallat ”need item”.

Vi fnissar och han fortsätter knappa. En kvalitetskontroll säger att formuleringen bryter mot reglerna. Problemet är negationen – rösten ska vara aktiv.

– Systemingenjören skulle kastat ut den där frasen, konstaterar Mikus Krams.

Assistenten hittar dock inga inkonsistenser eftersom frasen inte relaterar till något annat i testprojektet.

Mikus Krams konstaterar att systemingenjörens jobb med åren har blivit omständligare i takt med att bilar blivit allt mer mjukvarudefinerade. Det går att definiera fler funktioner, by-wire har blivit verklighet, programmerbara gränssnitt är nytt.

– Men sedan systems engineering uppfanns av Nasa på 60-70-talet har verktygen inte ändrats så mycket – för fysikens lagar ändras inte. Så dagens verktyg är fortfarande byggda för en era där ändringarna inte kom så snabbt och funktionerna var färre, säger Mikus Krams.

– En riktigt stor förändring är ”mjukvarudefinerad hårdvara”. Produkter brukade vara huvudsakligen mekaniska och därför definierade av fysik. Men när hårdvaran blev definerad av mjukvara ändrades allt.

– Vi tror nya verktyg är nödvändiga för att hålla takten med den utvecklingen, säger Jānis Vāvere.

– Och det är inte bara vi, fyller Mikus Krams i. När vi pratar med folk säger att de är glada att vi gör något alls inom området. För verktygen har inte rört sig framåt i takt med marknadens önskemål.

Trace Space utmanar etablerade verktyg för organsiation av stora systemproijekt.

V-modellen Det som Trace Space gjort är att anpassa Chat GPT – närmare bestämt en av de generella GPT-språkmodellerna bakom Chat GPT – till att kunna arbeta som medlem i V-modellprojekt. V-modellen är ett sätt att organisera stora utvecklingsprojekt. Den typ av utvecklingsprojekt det handlar om är exempelvis bilar, flygplan eller medicinska produkter. Det vill säga komplexa projekt med flera ingenjörsteam och flera delsystem och en slutprodukt som typiskt måste certifieras eftersom stora värden står på spel om de inte fungerar. V-modellen populariserades i projekt hos bland annat Nasa och den tyska krigsmakten. Det är en vidareutveckling av den så kallade vattenfallsmodellen, och adderar bland annat större fokus på återkommande test och validering.