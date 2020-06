Nu ska Teslas långtradare volymtillverkas

Amerikanska Tesla blev världens hägst värderade biltillverkare efter att dess vd Elon Musk meddelar att företagets Klass 8-långtradare Tesla Semi nu ska gå i volymproduktion.

Det började igår med ett kortfattat memo signerat Elon Musk som antydde att volymproduktionen skulle starta. På Twitter fick Elon Musk frågan om det var korrekt uppfattat?

Han svarade ”yes” – och strax därpå föll Toyota från att vara världens högst värderade biltillverkare till den näst högsta. Teslas kurs ökade med 6 procent och passerade den magiska gränsen tusen dollar per styck. Företaget blev totalt värt 1,7 biljoner kronor.

Tesla Semi annonserades för tre år sedan. Den kommer åtminstone delvis att produceras i Sparks, Nevada.

Elon Musks tusendollarmemo:

It’s time to go all out and bring the Tesla Semi to volume production. It’s been in limited production so far, which has allowed us to improve many aspects of the design. Production of the battery and powertrain would take place at Giga Nevada, with most of the other work probably occurring in other states. Jerome and I are very excited to work with you to bring this amazing product to market!