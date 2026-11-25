DDR6 blir mer än bara snabbare minnen

Nästa generations DDR-minnen innebär betydligt mer än en ökad överföringshastighet. Standardiseringsorganisationen Jedec har presenterat de första detaljerna kring DDR6, som får en bredare databuss, en ny intern minnesarkitektur, högre minnesdensitet och betydligt mindre minnesmoduler.

Databussen breddas från 64 till 96 bitar samtidigt som överföringshastigheten initialt blir 12,8 gigatransaktioner per sekund (GT/s), jämfört med 9,2 GT/s för de snabbaste DDR5-serverminnena i Jedecs jämförelse. Sammantaget innebär det att den teoretiska minnesbandbredden mer än fördubblas, från 73,6 till 153,6 Gbyte/s.

På sikt ska överföringshastigheten öka till 14,4 GT/s och däröver. Det innebär en teoretisk bandbredd på minst 172,8 Gbyte/s. Jedec betonar dock att applikationernas prestanda inte nödvändigtvis ökar i motsvarande grad.

En central förändring är införandet av så kallade pseudokanaler, som möjliggör högre bandbredd per DRAM-kapsel och effektivare dataöverföring. Antalet minnesbanker fördubblas samtidigt som uppdateringen av minnescellerna effektiviseras.

Även minnesdensiteten ökar. DDR6 ska stödja DRAM-kretsar på upp till 128 Gbit, motsvarande 16 Gbyte per kiselbricka. Förbättrade möjligheter att stapla kiselbrickor i samma kapsel ska ytterligare öka minneskapaciteten.

Trots den bredare databussen blir minnesmodulerna betydligt mindre. Den planerade modullängden är 74 millimeter, jämfört med 133 millimeter för DDR5. Därmed kan mer minne rymmas på en given moderkortsyta.

Energieffektiviteten förbättras bland annat genom att signaltermineringen i datagränssnittet sker mot jordpotentialen (VSS). Dessutom utvecklas nya strömsparlägen för datacenter och stöd för flera olika typer av felkorrigering (ECC) på systemnivå.

En viktig drivkraft bakom den nya minnesarkitekturen är utvecklingen inom AI. Jedec pekar särskilt på inferens och agentbaserad AI, där behovet av snabb och omfattande minneskapacitet nära centralprocessorn växer.

DDR6-standarden är fortfarande under utveckling och de presenterade specifikationerna kan komma att ändras. Jedec har ännu inte angett när de första kommersiella DDR6-minnena väntas nå marknaden.