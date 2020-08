Lär barn koda med förenklad grammatik

Stränga syntaxregler får vänta till senare. I sina första program kan skolbarn få använda ett enklare språk. Så funkar ju den vanliga skrivundervisningen.

Forskaren Felienne Hermans på Leiden-univerisitetet i Nederländerna försökte undervisa barn i programmering och märkte att det var svårt.

Hon undersökte varför och noterade att semikolon, hakparenteser och annan syntax var något som fördröjde inlärningskurvan. Det var rena grekiskan, kort sagt. Hon tror det utgör en kognitiv belastning som stjäl hjärnresurser från den egentliga uppgiften.

Hon insåg att den vanliga ABC-undervisningen i skolan inte introducerar alla skrivregler på en gång, utan förenklar språket. Punkt och stor bokstav är något lärare skjuter upp till senare. Så det är en rimlig hypotes att samma knep skulle kunna förbättra för kodningsundervisning.

Alltså testade hon ett skapa ett enklare kodspråk som fick växa i komplexitet i takt med barnens utveckling.

Hon kallar sitt språk för Hedy. Steg för steg utvecklas Hedy mot det etablerade språket Python, allteftersom barnens färdigheter utvecklas.

I kommandot

print ”Hey Hedy!”

kan exempelvis barnen få skippa citationstecknen. De får också hantera variabler, tilldelning och strängar friare.

name is Hedy

print welcome name

Som bonus är det enkelt att introducera poängen med krångligare grammatik, exempelvis genom att testa programmet

name is Hedy

print my name is name

Lösningen är att introducera citationstecknen:

name is Hedy

print ”my name is” name

På det viset kan steg för steg Hedys grammatik göras allt mer komplex.

Som väntat visade det sig att elevernas nybörjarprogram innehåller färre buggar.

Du kan testa Hedy online här.