Uppgifter: Sifive skär ner

Det amerikanska ledande Risc V-bolaget har enligt uppgifter avskedat mycket personal, bland annat säljare, ingenjörer och konstruktörer. Hela företagsledningen – utom grundarna – har fått gå. Elektroniktidningen hittar inget tydligt besked om varför.

Uppgiften kommer bland annat från Ian Cutress och hans halvledarvlogg TechTechPotato.

Sifive är ett centralt företag i den kommersiella delen av Risc V-världen. Det grundades av några av skaparna av arkitekturen Risc V samtidigt som arkitekturen lanserades år 2014. Sifive har därefter producerat licenserbara IP-kärnor och verktyg kring arkitekturen, och behållit en ledande roll.

Ian Cutress har fått bekräftat från Sifive att det har skett avskedanden, och att bolaget är i färd med att omstrukturera sin verksamhet.

Följande uttalande har Ian Cutress fått från Sifive, här på originalspråket för att inget ska gå förlorat i vår översättning:

”As we adjust to the rapidly changing semiconductor end markets, SiFive is realigning across all of our teams and geographies to better take advantage of the opportunities ahead, reduce operational complexities and increase our ability to respond quickly to customer product requirements. Unfortunately, as a result some positions were eliminated last week.”

Elektroniktidningen har kontaktat Sifive med frågor.

Olof Kindgren

Halvledarexperten Olof Kindgren – en centralt placerat källa i Risc V-världen och återkommande medarbetare på Elektroniktidningen – konstaterar att Sifive har vuxit oerhört snabbt, och visserligen har en del design wins,

– Men kanske inte i den utsträckningen att det motiverar en så stor organisation.