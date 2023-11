Prizat: Bästa exjobb och avhandling

Effektiv elhandel och trådlös kommunikation i svåra miljöer, det var ämnena för den doktorsavhandling respektive exjobb som SER, Svenska elektro- och dataingenjörers riksförening, prisade på sitt höstmöte den 23 november.

Utöver äran får pristagarna ett fysiskt pris samt en check på 10 000 kronor. SER Junior Prize gick i år till Priyanka Shinde på KTH och Martin Dahl på Linköpings universitet.

Priyanka Shinde får priset med följande motivering:

Med unika matematiska modeller har Priyanka Shinde analyserat den ytterst komplexa marknaden där elproducenter, lagringsmöjligheter och konsumenter samspelar på ett "kaotiskt sätt". Priyanka har utvecklat praktiska lösningar för "short term trading" av el. Lösningarna är komplexa men eleganta och praktiskt användbara.

Hennes doktorsavhandling har titeln: Efficient trading in the short-term electricity market for integration of renewable energy sources: Multistage stochastic and agent-based modeling approaches for continuous intraday electricity markets.

Martin Dahl får priset med denna motivering:

Han har studerat "decentralized learning" med hjälp av en känd algoritm som heter "decentralized stochastic gradient descent", men inom ett helt nytt område, med spännande och oväntade resultat. Tekniken är unik och mycket användbar ifall det finns betydande gränser för kommunikation. Rapporten är väldigt väl utförd.

Titeln på hans examensarbete är: Decentralized Learning over Wireless Networks with Imperfect and Constrained Communication: To broadcast, or not to broadcast, that is the question!