Svenska cpu:n i ny 2D-halvledarteknik Skriv ut • Av: Jan Tångring Publicerad 07 april 2025 Skapad den 07 april 2025 Senast uppdaterad 07 april 2025 Kinesiska forskare har implementerat Olof Kindgrens cpu Serv i en experimentell halvledarteknik som är bara en molekyl tjock. Därmed vet vi att det är möjligt att bygga en fungerande tvådimensionell cpu i molybdendisulfid (MoS₂), en halvledare med potential för mycket låg energiförbrukning. Tidigare försök har fokuserat på enklare logik. Projektet beskrivs i en artikel tidskriften Nature. Forskarna använder molybdendisulfid i en tvådimensionell version i ett skikt som inte är mycket tjockare än en atom. Forskarna visar även att det går att integrera molybdendisulfidchipet med dagens halvledarteknik, exempelvis som co-processor. Chipet tillverkas på safirsubstrat. Ledningarna dras i guld och aluminium. Tröskelspänningarna beror av kombinationen av metall och material – och valdes genom maskininlärning för att säkerställa att varje transistor höll sig inom rätt prestandafönster. Klockfrekvensen hamnar i kilohertzområdet. Läs mer på Ars Technica. Serv är med sina 5900 transistorer, världens minsta Risc V-cpu. Forskarna kallar den för Wuji. – Det är en omdöpt Serv, även om det är väl dolt i artikeln. De har till och med plockat in blockdiagram från min dokumentation i artikeln, noterar Olof Kindgren, som skapade Serv som öppen hårdvara. Att bygga kompletta kretsar i atomtunna skikt av molybdendisulfid på safirsubstrat är ett nytt steg – både i skala och funktionalitet.

