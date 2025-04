Kopiera länk till sidan JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Mycronic köper mönsterkortstestare Skriv ut • Av: Per Henricsson Publicerad 07 april 2025 Skapad den 07 april 2025 Senast uppdaterad 07 april 2025 Ytmonterings- och maskritarbolaget Mycronic har förvärvat Robat, ett brittiskt företag som utvecklar testare av signalkvalitet på mönsterkort. Företaget har 27 anställda och omsatte tre miljoner pund i fjol. Så sent som 17 mars förvärvade Mycronics division Global Technologies franska Hprobe. Företaget utvecklar testare för MRAM och magnetiska sensorer. Nu slår Global Technologies till med ytterligare ett förvärv, brittiska Robart. Bolaget grundades 2001 och utvecklar manuella, halvautomatiska och automatiska testare för signalkvalitet vid höga frekvenser. I praktiken handlar det om mönsterkort till exempelvis AI-tillämpningar med höga datatakter. Robat blir en del av verksamhetsområde PCB Test inom division Global Technologies som sedan tidigare har produkter för mönsterkortstest. Ingen köpeskilling uppges. Nästa JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin. Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.