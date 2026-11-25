Algoryx vill bygga grundmodeller för den fysiska världen

Med Wallenberg Investments som ny delägare tar Umeåbaserade Algoryx nästa steg inom fysisk AI. Företaget, som i närmare 20 år har utvecklat teknik för fysiksimulering, vill nu bygga egna grundmodeller för autonom styrning av tunga maskiner och robotar. Utvecklingsplattformen använder dessutom AI för att utveckla nya AI-modeller.

– Själva plattformen i sig är fullt ut agentisk – det vill säga AI som utvecklar fysisk AI, säger Algoryx vd och medgrundare Kenneth Bodin till Elektroniktidningen.

Precis som stora språkmodeller behöver fysisk AI tränas på enorma mängder data. Men när en AI-modell ska styra en grävmaskin, en skogsmaskin eller en mobil robot räcker det inte med att analysera bilder och videosekvenser. Modellen måste också kunna hantera hur maskinen samverkar med sin fysiska omgivning. Här blir realistiska fysiksimuleringar centrala för att generera syntetiska träningsdata.

– I synnerhet när det gäller maskiner som kör i terräng, gräver eller lyfter tunga material så är det kritiskt att simuleringen verkligen motsvarar den verkliga fysiken med massor, krafter, kontakter och friktion, säger Bodin.

Enligt Bodin kan generella grundmodeller för fysisk AI tränas på videomaterial och approximativa fysiksimuleringar. För att sedan finjustera modellerna för optimal styrning, säkerhet och precision krävs däremot signaldata från verkliga maskiner eller mycket noggranna simuleringar av de specifika maskiner som ska styras. Det är här Algoryx mångåriga erfarenhet av fysiksimulering blir en konkurrensfördel.

Trots det stora intresset för fysisk AI befinner sig marknaden fortfarande i ett tidigt skede. Algoryx utvecklar AI-baserad maskinstyrning i flera forskningsprojekt tillsammans med kunder och partner, men Bodin konstaterar att det ännu finns väldigt få genuint AI-styrda maskiner på marknaden.

– Det som finns ute nu är snarare ”automatiska” maskiner med bildigenkänning, det vill säga förra generationens AI som vi till exempel ser i en del väggående fordon.

Algoryx strategi är att både utveckla egna grundmodeller och förse maskintillverkarna med verktyg för hela utvecklingskedjan, från grundträning och finjustering till test och validering. Ambitionen är att tillsammans med maskintillverkare tidigt få ut AI-komponenter i kommersiella maskiner. Det yttersta ansvaret för att maskinerna fungerar effektivt och säkert kommer dock även fortsättningsvis att ligga hos maskintillverkarna och användarna.

Wallenberg Investments går in som strategisk minoritetsägare i Algoryx, men redan nu planerar företaget för ytterligare kapitalanskaffning. Att utveckla stora egna grundmodeller för den fysiska världen kommer att kräva mer resurser.

– Vi ska resa mer kapital för att utveckla stora egna grundmodeller när tiden är mogen och det är snart, säger Bodin.