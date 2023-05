Arm uppdaterar appkärnorna

Arms lilla, mellanstora och stora cpu har uppgraderats. I början av nästa år kommer du att se dem i smarttelefoner.

Brittiska Arm licenserar inte bara cpu-arkitekturen med samma namn utan släpper dessutom egna Arm-cpu:er med jämna mellanrum.

Nu är det dags för ett släpp i familjen A som i ”appprocessor”, mest känd för att köra appar skrivna i Java i Android i Linux i din mobiltelefon.

Cortex X4, A720 och A520 heter de tre nya kärnorna – tänk på dem som stora bocken, mellanbocken och lilla bocken Bruse. De stöder 64-bitarsarkitekturen Armv9.2 och kan tillverkas hos TSMC i 3nm-processen N3E.

Det typiska har blivit att bygga processorer som använder några av varje ur de tre storleksklasserna och fördela beräkningarna mellan dem dynamiskt med hänsyn tagen till beräkningskraven och om det är bråttom eller om ström ska sparas.

Arkitekturen för att kombinera dem är även den uppgraderad och heter Total Compute Solution 23. Med den kan du bygga kluster av ända upp till 14 stycken cpu-kärnor med upp till 32 MByte L3-cache.

Typiska kombinationer du kan vänta dig i din nästa smarttelefon är 1+3+4 och 1+5+2. En bärbar dator skulle kunna ha 10+4+0.

Cortex X4 är 15 procent snabbare än sin föregångare på samma strömförbrukning, alternativt 40 procent strömsnålare på samma prestanda. Den kan klockas upp till 4 GHz och kan ha upp till 2 Mbyte L2-cache.

Cortex A720 kan klockas mellan 2,5 och 3 GHz och är 20 procent snålare.

Cortex A520 är åtta procent snabbare eller 22 procent snålare och kan klockas ner till 1,5 GHz.

Nåt annat du vill ha i en mobilprocessor är grafik. Till den rollen lanseras Immortalis G720 (tio till sexton kärnor), Mali G720 (sex till nio kärnor) respektive Mali G620 (upp till fem kärnor). De har kring 15 procent högre topprestanda än sina föregångare.

Arms grafikkärnor designas i Lund – och har man sett – Lundakontoret har idag lagt ut (eller uppdaterat?) en platsannons! Om du vill vara med och designa nästa generation, kanske?

– Do you want to experience the thrill of playing computer games on a graphics processor (GPU) that you have crafted yourself, säger annonsen.