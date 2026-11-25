Battericeller ska kommunicera via öppna gränssnitt

Kommunikationen mellan olika komponenter i dagens batterisystem bygger ofta på tillverkarspecifika gränssnitt och protokoll. Nu har en grupp elektronikföretag bildat Battery Communication Consortium (BCC) för att utveckla öppna standarder för kommunikation i batterisystem.

Bakom initiativet står distributören Arrow Electronics, kontaktdonstillverkaren Hirose Electric och den tyska utvecklaren av batterihanteringssystem Munich Electrification. Bland övriga medlemmar finns Molex, brittiska Dukosi och Optimized Battery Systems.

Dukosi har utvecklat teknik för trådlös kommunikation på cellnivå, där varje battericell förses med egen elektronik för övervakning. Med öppna kommunikationsgränssnitt skulle det bli enklare att integrera exempelvis cellövervakning och batterihanteringssystem (BMS) från olika tillverkare.

Dagens proprietära lösningar innebär att komponenter från olika leverantörer ofta inte kan kombineras utan omfattande anpassning, verifiering och godkännande. Gemensamma standarder skulle minska utvecklingskostnaderna och göra det lättare för batteritillverkare att använda flera komponentleverantörer.

– Öppna kommunikationsstandarder är grunden för nästa generations batterisystem. De minskar integrationsarbetet och ger tillverkarna den flexibilitet de behöver på en snabbt föränderlig marknad, säger Martin Nimbach, ordförande för BCC.

Konsortiet ska inledningsvis definiera gemensamma kommunikationsgränssnitt och protokoll inom batterisystem. Arbetet ska därefter breddas till att omfatta hela batteriets ekosystem, inklusive återanvändning och återvinning. Även säker kommunikation mellan komponenterna är en central del av arbetet.

Ambitionen är att ta fram tekniska specifikationer, utveckla prototyper och genomföra interoperabilitetstester. På sikt ska specifikationerna ligga till grund för europeiska och internationella standarder för såväl elfordon som stationära energilager.