Därför fick Linköping fotonräknaren

FAKTA: Anders Persson och CMIV Anders Persson är professor, överläkare och föreståndare för Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), ett tvärvetenskapligt forskningscentrum på Universitetssjukhuset i Linköping där universitet, region och industrin samarbetar. Han har forskar inom avbildning med datortomografi i över 30 år. Främst med produkter från Siemens, som idag anses vara världsledande inom datortomografi. Anders Persson har suttit i Siemens Advisory Board på MAYO clinics i USA och undervisat på företagets fabriker. På 1980-talet var han med och tog fram världens första färgbilder i 3D från en datortomograf. Under 1990-talet var han i USA, på University of Washington, där han arbetade med avbildning av proppar i lungorna med hjälp av datortomografi. Runt millennieskiftet rekryterades han till Linköping för att vara med och starta CMIV, som initialt hade fokus på hjärtat och hjärnan och som anses vara världsledande på att visualisera sjukdomar i dessa organ. Verksamheten breder ut sig på 7000 kvadratmeter mitt i universitetssjukhuset, och den expanderar just nu till andra verksamhetsområden såsom digital patologi samt artificiell intelligens. CMIV är nationellt centrum för medicinsk AI, via Aida-projektet som är finansierat av Vinnova och innovationsprogrammet? Medtech for Health. Inom CMIV finns två datortomografer och tre magnetkameror för forskning. Mitt på avdelningen står en Nvidia DX2:a – företagets största AI-GPU – som används för AI-forskning i hela Sverige. När AI-datorn Berzelius, som Wallenberg skänkt pengar till, startat upp nästa år kommer CMIV även att koppla in sig med fiber dit. CMIV har även uppmärksammats för världens första visualiseringsbord, som gör det möjligt att obducera utan att skära i en kropp. År 2008 fick Anders Persson ta emot Lennart Nilsson Award, som anses vara världens främsta utmärkelse inom vetenskapligt och medicinskt fotografi, för sina 3D-bilder.