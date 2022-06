Batteribyte vs kabelladdning Kanske kommer vi i framtiden att få se parkeringsplatser fulla av tunga lastbilar som megawattladdar medan deras chaufförer lunchar? Det är så ett scenario för kabelladdad tung transport kan se ut. Kanske kommer vi i framtiden att få se parkeringsplatser fulla av tunga lastbilar som megawattladdar medan deras chaufförer lunchar? Det är så ett scenario för kabelladdad tung transport kan se ut. Eller så hinner de nätt och jämt ta kisspaus. De rullar in lastbilen i en station som kopplar in ett nytt batteripack på några minuter. Så skulle ett batteribytessystem kunna fungera. Det finns flera tekniska lösningar för själva batteribytet. Uppifrån, nerifrån, från sidan. Rekordet bland lösningarna som presenterades under onsdagswebbinariet var 40 sekunder, med en finurlig snabbkoppling. Enligt Mike Danilovic är problemet med kabelladdning att det inte finns någon systemlösning. Enorma effekter krävs under korta tider. Eller så förspills värdefull tid på att vänta på laddning. Batteribyte är däremot tekniskt färdig att rullas ut idag. Även på systemnivå. Batterierna slöladdas och ingen arbetstid går förlorad. De kinesiska aktörerna inom batteribyte har ett system- och marknadsfokus – ett helhetsperspektiv på nät, el och logistik. Detta tyckte sig i alla fall Per Lindahl kunna uppfatta under webbinariet. Han leder det östgötska logistikklustret Logistikia, som var en av arrangörerna. Per

Lindahl – Flera av dem kvitterade att de för länge sedan upptäckt att cord-charging inte uppfyller marknadens behov, och att de därför började utveckla battery swap, säger Per Lindahl. Cirka 40 batterimackar skulle kunna täcka södra Sverige upp till Stockholm, och försörja 3 700 lastbilar till en investering av cirka 950 miljoner kronor. Snabbaste sättet att komma på banan skulle kunna vara att rulla ut mobila bytesmackar. Då behövs bland annat inga segdragna byggnadstillstånd. En utrullning skulle kunna göras på ett år. BILD PÅ DAN LINDAHL: PATRIK LEONARDSSON