Ericsson skruvar upp 5G-prognosen

Tioårsjubilerande Ericsson Mobility Report ser en allt snabbare tillväxt för 5G och reviderar därför upp prognosen för antalet 5G-abonnemang i slutet av året från 580 miljoner till 660 miljoner. Tillväxten drivs framförallt av utbyggnaden i Kina och USA.

“Total smartphone traffic will triple in 2011. By 2016, users living on less than 1 percent of the Earth’s total land area are set to generate around 60 percent of mobile traffic. We are living in exciting times.”

Så inleddes den första upplagan av Ericssons framtidsspaning som släpptes i november 2011. Telekomjätten konstaterar i årets upplaga att mobiltrafiken ökat nästan 300 gånger sedan dess.

Ericsson har också passat på att undersöka hur träffsäkra förutsägelserna varit i 2011 års upplaga och i 2015 års upplaga. Över lag har de slagit in ganska väl, som ökningen i antalet mobiltelefoner, medan vi inte alls kopplat upp datorerna direkt mot nätet i samma grad som Ericsson trodde. De flesta av oss tar uppenbarligen omvägen via mobilen för det.

En annan sak som underskattades var hur snabbt antalet mobilabonnemang skulle växa. Det gäller både för LTE i den första rapporten och för 5G i rapporten från år 2015.

I årets upplaga görs prognoserna för år 2027. Då förväntas det finnas 4,4 miljarder 5G-abonnemang vilket kommer att utgöra ungefär hälften av världens alla mobilabonnemang.

Ser man istället på täckningen förväntas 75 procent av världens befolkning bo i områden med 5G-nät år 2027.

Tittar man specifikt på årets tredje kvartal ökade datatrafiken 42 procent – till 78 exabyte – jämfört med samma period i fjol. Trafiken under tredje kvartalet var därmed lika stor som all datatrafik i mobilnäten fram till slutet av 2016.

För år 2027 spår Ericsson att datatrafiken komemr att ha ökar till 370 exabyte.

Rapporten finns här (länk).