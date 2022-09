Android 14 får stöd för satellitkommunikation

Både Nokia och Ericsson har under sommaren annonserat samarbeten för att realisera kommunikation med stadardmobiler via satelliter. Nu twittrar Hiroshi Lockheimer på Google att Android 14 får stöd för det.

Wild to think about user experiences for phones that can connect to satellites. When we launched G1 in ’08 it was a stretch to get 3G + Wifi working. Now we’re designing for satellites. Cool! Excited to support our partners in enabling all of this in the next version of Android.

Så skriver Hiroshi Lockheimer i ett tweet.

Han har titeln senior vice president of platforms and ecosystems på Google.

Tanken är att skapa mobiltäckning via lågtflygande satelliter på alla platser där det idag finns vita fläckar. Det handlar om cirka 90 procent av jordens yta vilket inte är så konstigt om man betänker att ungefär 71 procent utgörs av hav.

Värt att hålla i minnet är att satelliterna inte alls kommer att ge samma datatakter som marknäten, det handlar i första han om att kunna ringa mobilsamtal och skicka små datamängder.

Tekniken har stöd i den senaste versionen av 3GPP-standarden kallad Release 17 som antogs i somras. En av de stora utmaningarna är att hantera dopplerskiftet till de lågtflygande Leo-satelliterna vilket gör att radiomiljön ändrar sig mycket snabbare än på jorden.