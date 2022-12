Nu kan svenska hushåll stabilisera elnätet

”Power to the people”, sjöng John Lennon. Det svenska elbolaget Checkwatt sjunger ”Power from the people” och letar efter hushåll som vill koppla in sina stationära batterier på deras virtuella kraftnät Currently.

Fram till idag har det huvudsakligen varit större installationer som Checkwatt anlitat som partners. Nu går företaget ut med erbjudandet till enskilda hushåll.

Virtuella kraftnät är ett område där Sverige ligger efter i utvecklingen globalt. Checkwatt säger sig vara första aggregator, som deras roll kallas, att enrollera svenska hushåll. Currently länkar samman batterier över hela landet.

Checkwatts kund är Svenska kraftnät – det statliga affärsverk som ansvarar för att reglera Sveriges elnät och som bland annat gör det genom upphandling av elnätstjänster.

Det finns många tjänster som ett virtuellt nät som Currently kan levererera till Svenska kraftnät. En tjänst som lönar sig svindlande bra just nu är frekvensreglering – att hjälpa Svenska kraftnät att hålla elnätets växelspänning på 50 Hz.

Man ska inte gråta över spilld mjölk. Men om ditt batteri varit en komponent i Currently under det märkliga senaste elprisåret, så hade du i bästa fall kunnat tjäna in 45 000 kronor – nästan hela din investering i batteriet – mot att kunna leverera 10 kW på beställning till Currently.

Detta enligt Checkwatt, som dock inte lämnar några garantier för att nästa år kommer att bli lika lönsamt. Det händer väldigt mycket i det svenska elnätet just nu. Det installeras massor av batterier, lagar ändras, aktörer som Checkwatt dyker upp, kraftverk av olika slag kopplas in och ur, och så vidare.

Svenska elnätet är dessutom anslutet till lika rörigt Europa. Det uppstår en kaotisk dans mellan alla dessa aktörer.

Om du vill veta varför just frekvensreglering är så lönsamt nu ska du signa upp dig för en prenumeration – gratis – på magasinet Elektroniktidningen. Vi intervjuar Checkwatts vd Dan-Eric Archer i nästa nummer.

Då får du också veta vad mer som finns inkopplat i Currently, som solceller och elbilsladdare.

Och hur Checkwatt kommer att utveckla sina tjänster i framtiden allteftersom det svenska elnätet kommer ikapp utvecklingen – elbilar med dubbelriktad laddning är en kommande komponent.

Och varför du som hemmabatteriägare ska vara jäkligt tacksam över att Checkwatt dök upp.