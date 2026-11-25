Svensk nanoteknik kan minska iridiumbehovet med 90 procent

Göteborgsbaserade Smoltek Hydrogen har lyckats producera vätgas i en testcell med 90 procent mindre iridium än i en konventionell referenslösning. Nu ska företagets nanoteknik testas i kompletta elektrolysörstackar. Potentialen är betydande, både ekonomiskt och för Europas råvaruförsörjning.

Iridium är en av världens mest sällsynta metaller och en kritisk råvara vid vätgasproduktion med PEM-elektrolysörer. Smoltek har utvecklat en elektrod med en nanostruktur som gör det möjligt att kraftigt minska mängden iridium.

– Vi har producerat vätgas i en testcell med 0,1 milligram iridium per kvadratcentimeter, 90 procent mindre än jämförelsenivån på 1,0 milligram. Efter 250 timmar vid 2 ampere per kvadratcentimeter såg vi ingen nedbrytning av nanostrukturen, säger Smolteks vd Oskar Säfström till Elektroniktidningen.

De ekonomiska vinsterna kan bli stora. Enligt Smolteks beräkningar skulle iridiumbehovet i en elektrolysanläggning på 100 MW minska från 26,3 till 2,6 kilo vid samma driftpunkt, 2 A/cm² och en cellspänning på 1,9 volt. Med metallpriset den 18 november motsvarar det en besparing på cirka 7,8 miljoner dollar enbart i iridiumkostnad.

Nu har Vinnova godkänt ett stöd på 3,5 miljoner kronor för att testa Smolteks elektrod i en elektrolysörstack på 4 kW från den tyska elektrolysörutvecklaren Hyworx. Elektroden ska integreras under andra halvåret 2027 och därefter testas i 1 000 timmar av ett externt laboratorium. Smoltek planerar även ett stacktest på 3 000 timmar tillsammans med Heraeus.

Målet för storskalig industriell användning 2030 är att kombinera en iridiumbelastning på 0,1 mg/cm² med en strömtäthet på 3 A/cm². Den högre strömtätheten innebär att en mindre elektrodyta behövs för samma effekt. I Smolteks exempel med en anläggning på 100 MW skulle iridiumbehovet då minska till cirka 1,8 kilo.

Globalt utvinns bara omkring 7,5 ton iridium per år. Enligt Säfström bedömer EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum JRC att enbart EU:s PEM-elektrolysörer kan behöva mer än en tredjedel av världens iridiumutbud redan 2030.

– Om vi når vårt industrimål kan Europa bygga mer vätgaskapacitet med samma mängd metall. Det skulle lätta på en konkret flaskhals och göra Europas energiförsörjning mindre sårbar för störningar i råvaruimporten, säger Säfström.