Volvo Cars Tech Moment: Batterier, beräkningskraft och självkörning

År 2030 ska biltillverkaren Volvo vara ett helt elektriskt premiummärke. Den 30:e juni avslöjar företaget hur det ska gå till.

Med start klockan 14:00 kan du lyssna till Volvos vd och koncernchef Håkan Samuelsson för att få en första glimt av den teknik som ligger till grund för företagets framtida elbilar.

Volvo kommer bland annat att berätta om batterier och drivlina, vilken beräkningskraft som behövs för förarstöd och självkörning, och såklart även hur man tänker kring designen.

Program

14:00 Opening Remarks

14:15 Keynote 1: Zero Collisions

14:30 Zero Collisions Discussion and Q&A

14:45 Keynote 2: Core Computing

15:00 Core Computing Discussion and Q&A

15:15 Keynote 3: Batteries and Propulsion

15:30 Batteries and Propulsion Discussion and Q&A

15:45 Keynote 4: Future Connected Experience

16:00 Future Connected Experience Discussion and Q&A

16:15 Keynote 5: The Future of Design

16:25 Closing Remarks

Ingen registrering behövs, det är bara att surfa in.