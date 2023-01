Confidee: Mönsterkortsleverantören som satsar på compliance

För knappt två månader sedan lanserade Confidee en webbsajt med det kryptiska meddelandet “Watch us launch”. Att det handlade om en ny mönsterkortsleverantör var det enda besökarna fick veta.

Idag kom pressmeddelandet som berättar att elva veteraner i mönsterkortsbranschen står bakom det nya företaget med bas i Norge och försäljningskontor i ett antal länder inklusive Sverige.

Precis som konkurrenterna saknar företaget egna fabriker utan upphandlar korten från olika tillverkare. Skillnaden, enligt Guro Krossen på Confidee, är spårbarheten för alla data, det företaget kallar compliance där företaget utvecklat ett eget IT-system.

– Hva angår compliance og håndtering av dette, mener vi at for å kunne håndtere denne type data korrekt, behøver man et IT system som er bygget med nettopp dette i tankene. Vi har utviklet vår IT plattform fra bunnen av, nettopp for å kunne håndtere de strengeste krav innenfor compliance. Tidligere så man at compliance ofte var knyttet til data innenfor export compliance og forsvarsindustrien. Nå ser man at dette gjelder de fleste industrier, skriver han till Elektroniktidningen.

Han har tidigare varit anställd på Elmatica vilket även gäller resten av ledningsteamet som består av vd:n Vidar Olsen, den operativa chefen Raymond Goh och Robert Kurti som är IT-chef.

Janne Persson ansvarar för den svenska marknaden.