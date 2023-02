Ny logga kapar banden till mobilerna

Telekomjätten Nokia har presenterat en ny grafisk profil, komplett med nya färger och en ny logotyp. Företaget vill markera att fokus idag ligger på affärskunder.

Det har gått 80 år sedan dagens logotytp skapades och mycket har hänt sedan dess.

För att markera att företaget är ett helt annat idag, och att mobiltelefonerna tillhör det förflutna, har Nokia skruvat på både den grafisk utformningen av logotypen och dessutom gjort den blå färgen ljusare.

Så här motiverar företaget förändringen i dagens pressmeddelande:

The company’s new logo is emblematic of an energized, dynamic, and modern Nokia, demonstrating its values and purpose. It has been designed as a symbol of collaboration, which Nokia believes to be critical for realizing the exponential potential of networks: unlocking gains in sustainability, productivity, and accessibility.