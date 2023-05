Göteborg värd för 6G-konferens

Nästa vecka arrangeras det 32:a EuCNC i kombination med 6G Summit i Göteborg. För den som inta kan vara på plats sänds presentationerna av de inbjudna talarna över webben.

European Conference on Networks and Communications (EuCNC) arrangeras för tredje året parallellt med 6G Summit under tisdag till fredag nästa vecka. Årets upplaga har temat ”6G for a Green and Digital Transition”.



Första dagen ägnas åt korta kurser (tutorials), själva konferensen startar på onsdag och inte helt oväntat inleds den klockan 9:45 av Ericssons forskningschef Magnus Frodigh. Titeln på hans anförande är ”Connecting a cyber-physical world”.



Övriga inbjudna talare är:

• Ted Rappaport, New York University, USA

“Looking towards the 6G era – what may we expect, and why”

Torsdag 8 juni 9:00–9:45



• Peter Vetter, President of Bell Labs Core Research, Nokia, USA

“6G getting into next gear”

Torsdag 8 juni 9:45–10:30



• Andrea Conti, Professor, University of Ferrara, Italien

“Localization-of-Things towards 6G Ecosystems”

Fredag 9 juni 9:00–9:45



• Wen Tong, CTO, Huawei Wireless, Huawei Technologies, Kanada

“On the Convergence Route for 6G”

Fredag 9 juni 9:45–10:30



Du kan se presentationerna här (länk).



Mer om konferensen finns här (länk).