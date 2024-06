Northvolt tappar jätteorder från BMW

I storleksordningen två miljarder euro suddas ut från Northvolts orderhäfte efter att BMW avbokat ett kontrakt.

Northvolts uppmärksammade förseningar innebär att BMW inte hinner få cellerna i tid.

Det skriver nättidningen Electrive med hänvisning till den tyska tidningen Manager Magazin. Nortvolts investerare ska ha informerats om avbokningen redan slutet av maj, enligt Manager Magazin.

BMW gjorde sin beställning i juli 2020.

Tidigare har även Scania drabbats av Northvolts försenade produktion. Northvolts första fabrik, Ett, i Skellefteå, rampar fortfarande upp sina volymer.

BMW har beställt Northvolts prismatiska celler för användning i aktuella BMW-modeller, vars prismatiska celler idag levereras av sydkoreanska Samsung.

För sin nästa plattform Neue Klasse planerar BMW att använda cylindriska celler. Därför behöver BMW cellerna från Northvolt nu.

De framtida cylindriska cellerna ska levereras från tre bolag: kinesiska CATL, kinesiska Eve Energy, och japanska Envision. Alla tre – liksom Samsung – bygger battericellsproduktionskapacitet i Europa.

Och kanske även från Northvolt, från den fabrik Northvolt bygger i Tyskland. BMW håller den möjligheten öppen och behåller även sin andel i Northvolt.

Såhär säger Northvolt och BMW i ett gemensamt uttalande:

Northvolt and the BMW Group have jointly decided to focus Northvolts activities on the ambition of developing next generation battery cells. The BMW Group has as strong continued interested in the establishment of a high-performance circular and sustainable battery cell manufacturer in Europe.