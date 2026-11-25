AI får Schneider Electric att fördubbla produktionen av vätskekylning

AI-utvecklingen driver upp effekttätheten i datacentren och därmed efterfrågan på vätskekylning. Schneider Electric fördubblar nu produktionskapaciteten för kylvätskedistributionsenheter vid sin största europeiska anläggning för kylteknik i italienska Conselve.

Från januari 2027 ska fabriken kunna producera dubbelt så många CDU-enheter (Coolant Distribution Units) som tidigare. Samtidigt ökar tillverkningskapaciteten för stora kylaggregat med 50 procent redan före utgången av 2026.

CDU-enheterna har en central roll i vätskekylda datacenter. De reglerar kylvätskans temperatur, tryck och flöde mellan datacentrets kylsystem och de vätskekylda servrarna. I takt med att AI-acceleratorerna blir allt mer effektkrävande räcker traditionell luftkylning inte alltid till.

Satsningen följer på Schneider Electrics förvärv av kylspecialisten Motivair förra året. Företaget investerar också i ett nytt testlaboratorium i Conselve som ska stå färdigt i december 2027 och tredubbla den befintliga testkapaciteten.

Laboratoriet dimensioneras för att testa kylaggregat med en kyleffekt på upp till 4 megawatt och CDU-enheter på upp till 5 megawatt. Dessutom ska laboratoriet kunna testa luftkylningssystem och fläktväggar med en kapacitet på upp till 800 kilowatt.

Utbyggnaden handlar också om att stärka den europeiska leveranskedjan för datacenterteknik. Under de senaste fem åren har antalet anställda vid anläggningen i Conselve nästan fördubblats.