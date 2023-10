One-stop-shop för kalibrering Element Metech har cirka 180 anställda i Sverige fördelade över åtta labb i Arboga, Eslöv, Göteborg, Husqvarna, Linköping, Ludvika, Stockholm och Trollhättan. Totalt sysselsätter divisionen cirka 500 personer runt om i världen.

De svenska rötterna går tillbaka till sent 40-tal och försvarets flygverksamhet. Under lång tid var verksamheten en enhet inom FFV Aerotech. 1994 bildades FFV Mätteknik som köptes av Celsiuskoncernen 1998. År 2000 förvärvades den av försvarskoncernen Saab som sålde den till Bodycote redan 2006. Efter två år såldes den igen och bytte namn till Exova Metech. 2017 köptes Exova av Element.



De svenska labben har olika inriktning även om det också finns överlapp vad gäller de vanligaste typerna av kalibrering beroende på att de flesta startat som interna kalibreringslabb på större företag. Överlappet medför att de kan avlasta varandra vid arbetstoppar.



I Göteborg finns ursprunget i Ericssons och Saabs interna labb och har fokus på rf-tillämp­ningar med frekvenser upp till 50 GHz medan det i Ludvika, med urspung i ABB/Hitachis utveckling av högspänd likströms­överföring, handlar om högra strömmar och spänningar. I Stockholm är pipetter vanligast att kalibrera vilket beror på regionens Life Science.



Niall Sterling – Det är väldigt brett, ungefär hälften är elektronik och mekanik, och hälften är övriga storheter så som temperatur, tryck, kraft, flöde med mera, men även validering, mätuppdrag och mätteknisk konsultation är ett växande område.



Alla mätningar är såklart spårbara mot de så kallade primärnormalerna men bara delar av verksamheten är ackrediterad av Swedac. Förenklat kan man säga att en ackreditering innebär att Swedac går i god för Element Metech som oberoende granskare. Förutom kalibrering sysslar företaget också med service och reparationer.



– Det tillhör vardagen för oss. Vi försöker hålla liv i kundernas utrustningar så länge det går. Det som begränsar är tillgången på fysiska reservdelar.



En annan begränsning är om tillverkarna låst justeringsmöjligheterna så att instrumentet bara kan ändras av dem själva.



– Vi är en one-stop-shop som håller ihop helheten och som inte är bunden till något visst fabrikat, säger Niall Sterling.



Företaget har också en mätbuss som åker runt i Sverige två varv per år. Därmed slipper kunderna skicka det som ska kalibreras till Element Metech. Detta ger enklare logistik plus att stilleståndstiden minimeras vilket särskilt uppskattas av företag med tillverkning, vare sig det handlar om pappersmassa eller elektronik.



– Vi håller på att driftsätta ytterligare en ny buss så att vi får redundans och utökar kapabiliteten. Vi klarar 30 GHz idag men i den nya kommer det att vara lite mer rack så vi kan rulla in det som kunderna behöver hjälp med.



En mindre del av verksamheten är kurser och utbildningar.



– Vi gör grundläggande kurser om varför man ska kalibrera, och skräddarsydda mättekiska utbildningar anpassade efter kundens instrumentpark. Vi kan också hjälpa till med mer avancerade utbildningar inom tillämpning av mätosäkerhet.



Dessutom kan företaget ta hand om kalibreringsresultaten genom att lagra dem i Metech Instrument Organiser (Mio), en molnbaserad mjukvara som utvecklats i Sverige.



– Det fanns inget att köpa så vi tog fram den helt själva, säger Niall Sterling.



Även kunderna har tillgång till Mio vilket gör att de kan följa instrument och sensorer över tiden och se hur de utvecklas. Kanske kan kalibreringsintervallen förlängas om de är stabila? Och så skickar den ut en påminnelse när det är dags igen.



– Den kommer i en ny version snart, Mio 4, med en massa nya finesser som exempelvis API-koppling till kundens affärssystem.



Tilläggas kan att den används av Elements laboratorium och kunder runt om i världen.



Hur ofta man ska kalibrera är inte hugget i sten, det beror på vilka krav som kunderna själva har och vad tillämpningarna är. Generellt kan man säga att instrument som används i produktionen har högre krav på sig eftersom felaktiga mätvärden kan leda till att produkterna måste tas tillbaka.



– Det handlar om risk och kostnad.



Så hur duktiga är vi på att kalibrera?

