Kina låter AMD köpa Xilinx

Det sista hindret för att AMD ska få köpa FPGA-jätten Xilinx ser nu ut att vara undanröjt. Den 27 januari gav den kinesiska konkurrensmyndigheten klartecken till affären.

Det var i slutet av oktober 2020 som AMD lade ett bud på Xilinx som bägge företagens styrelser hade ställt sig bakom. Affären blir en kopia på Intels köp av Altera år 2015.

Intel fick betala 16 miljarder dollar för Altera medan Xilinx köp går loss på mer än det dubbla eller 35 miljarder dollar. Då ska man komma ihåg att Xilinx är betydligt större än Altera på programmerbar logik.

Motivet i bägge fallen är att FPGA:er kan användas i datacenter för att accelerera olika beräkningstunga uppgifter. För att få ut den prestanda som FPGA:erna kan ge behövs en tät koppling till serverprocessorn, en uppgift som är betydligt enklare för företag som Intel och AMD att lösa än för företag som utvecklar acceleratorkort.

I en skrivelse till SEC, den amerikanska myndighet som utövar tillsyn över handeln med värdepapper, meddelade nu AMD att National Anti-Monopoly Policy Bureau of the State Administration for Market Regulation of the People’s Republic of China gett sitt klartecken och att affären förväntas vara klar under första kvartalet.