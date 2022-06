Analytiker tvistar: Är litiumkrisen över?

Litiumpriserna kommer att gå ner redan i år. Det hävdar analytiker på investeringsbanken Goldman Sachs. Analysföretaget BMI insisterar på att de kommer att stanna på en hög nivå till år 2025.

Det har uppstått en debatt mellan analytiker om vart priset på raffinerat litium och andra batterimetaller är på väg.

Det har rått konsensus i mineralbranschen om att det höga nivå litium hamnat i under det senaste dryga året – priset är fem gånger än för tolv månader sedan – kommer att bli bestående under en längre tid.

Elektroniktidningen har förmedlat budskapet om denna kris flera gånger, med hänvisning till analysföretaget BMI (Benchmark Mineral Intelligence) som är erkänt inom gruvindustrin.

Men nu träder plötsligt en bank in i diskussionen och hävdar i en rapport att toppen är nådd och att priserna kommer att börja sjunka, med start redan i år.

Bankens rapport heter ”Battery Metals Watch: The End of the beginning”.

Goldman Sachs är ansedd i finansvärlden och rapporten har fått en effekt på marknaden. Det är en god nyhet för klimatet om det stämmer. Höga priser på raffinerat litium tenderar att höja priset på litiumjonbatterier och därmed på elbilar.

Batteribranschen har kastat sig över BMI och krävt en kommentar och BMI har publicerat en öppet svar med rubriken ”Lithium oversupply? Not likely – five main reasons why”.

Goldman Sachs hävdar att underskottet på litium av batterikvalitet kommer att förvandlas till ett överskott redan i år.

BMI skakar på huvudet. BMI tror inte att Goldman Sachs förstår den här marknadens komplexitet och tröghet.

Det är brist på litium av batterikvalitet som drivit upp priset. Så långt är alla överens. Det uppfattas som det stora problem som batteriindustrin står inför just nu. Battericellsfabriker växer så det knakar, men produktionen av de metaller cellerna byggs av, lyckas inte växa i takt med den dramatiskt ökande efterfrågan.

Problemet kan lösas med investeringar i brytning och raffinering, men sådana projekt är tröga till sin natur. BMI pekar på projekt i Kina och Australien som inte nått eller kommer att nå sin fulla kapacitet ens tio år efter starten.

BMI:s svar går in i detalj på metoder och investeringar som pekas ut i Goldman Sachs rapport.

Läs bankens analys här och BMI:s kommentar här.

Priserna på litium i olika form har ökat dramatiskt från början av förra året. BILD: BMI