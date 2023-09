Kopiera länk till sidan JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Kines köper in sig i slovakiska Inobat Skriv ut • Av: Jan Tångring Publicerad 04 september 2023 Skapad den 04 september 2023 Senast uppdaterad 04 september 2023 Kineiska batteritillverkaren Gotion köper 25 procent av aktierna i slovakiska batteritillverkaren Inobat. De två är redan partners under namnet GIB (Gotion-InoBat-Batteries). De företagen har en storslagen plan: att bygga en europeisk battericellsfabrik, kompletterad med ett ekosystem för underleverantörer som ska rekryteras inte bara i Europa utan även i Mellanöstern och Afrika. Tekniken hämtas från både Gtion och Inobat. Enligt Cnev Post är affären den första större investeringen i en europeisk startup av en ledande kinesisk global batteritillverkare. Läs Elektroniktidningens tidigare rapportering om Inobat (länk). En intervju finns här (länk). Gotion är en av världens största tillverkare av batterier och har ett mål på att bygga upp en batteriproduktionskapacitet på 100 GWh utanför Kina till 2025. Föregående

