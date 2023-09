Kopiera länk till sidan JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Din chans att presentera dig för embedded-Sverige Skriv ut • Av: Jan Tångring Publicerad 04 september 2023 Skapad den 04 september 2023 Senast uppdaterad 04 september 2023 Embedded Conference Scandinavia (ECS) behöver fylla sitt program. Den inbjuder dig att skicka in synopsis på presentationer kring din teknik, din forskning eller dina erfarenheter. Inbyggda system – teknik och tillämpningar – är ramen. År 2024 hålls ECS hållas parallellt med den stora Elektronikmässan i Stockholm Kista 10–11 april med branschorganisationen Svensk Elektronik som värd och Easyfairs som praktisk partner. Embeddeområdet är ständigt i rörelse och programmkommiten ser följande trender som de allra hetast: Elektronikens roll i hållbarhetsarbetet: Kraftelektronik Batteriteknik Sensorteknik

AI:s påverkan av inbyggda system

IoT och cybersäkerhet

Trådlös teknik/radioteknik

Komponenter, värdekedjor och resiliens

Utveckling och användning av inbyggd programvara: Verktyg Metodik Programvarutest

DfX-aspekter (design for excellence):

Konstruktion för certifiering (EMC, etc.)

Konstruktion för produktion Alla förslag med en hög teknisk nivå är välkomna, hälsar arrangören. Men inga rena produktpresentationer, tack – de kommer inte att antas. Konferensen hålls på engelska och sista dag att skicka in förslag är 31 oktober. Läs mer här (länk). Nästa JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.