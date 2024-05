Tar bort apostrofer ur gatunamn efter databasproblem

Språkkänsliga invånare i North Yorkshire är upprörda efter att staden strukit apostrofen ur skylten som markerar gatan ”St Mary's Walk”. Problemet är att apostrofen är ett specialtecken vid sökning i databaser.

Alla nya gatuskyltar med ampersander, bindestreck och apostrofer kommer hädanefter att drabbas av samma stavningsjustering. Syftet är att enligt staden att undvika problem i sökning i databaser.

Det rapporterar den brittiska tidningen Guardian.

Staden North Yorkshire lutar sig mot en standard för benämning av geografiska objekt, BS7666, och hävdar att den föreskriver att interpunktering om möjligt ska undvikas för att undvika problem vid sökning i databaser.

Elektroniktidningen hittar en referens till interpunktering i paragraf 4.4.1 av standarden. Men den säger någonting annat, nämligen att interpunktering inte bör adderas, inte att den ska strykas.

– Abbreviations and punctuation should not be used unless they appear in the designated name, e.g. “Dr Newton’s Way”.

Invånare protesterar mot reformen, blodet kokar, enligt The Guardian. Någon av dem har klottrat tillbaka en apostrof i St Mary’s-skylten.

– Utmärkt! kommenterar en brevbärare och före detta lärare sabotaget.

Guardian berättar att samma drama mellan fullmäktige och språkkänslige utspelade sig i Cambridge för tio år sedan då bland annat en skylt med texten ”Scholars' Walk leading to Pepys's Court & Fitzgerald Place” drabbades.

Den gången backade staden och återinförde interpunkteringen.

I sökgränssnitt kan apostrofer avgränsa fraser, ampersander ("&") markera konjunktion och bindestreck markera intervall eller negation.

https://www.theguardian.com/uk-news/article/2024/may/05/north-yorkshires-dropped-apostrophe-for-street-signs-upsets-residents