Det blir ingen fabrik i Borlänge för Northvolt

Northvolt informerade Borlänge kommun i måndags och igår presenterade Borlänge tidning ”chockbeskedet”.

Northvolt skulle ha påbörjat produktion i fabriken i slutet av 2024. För ett år sedan meddelade företaget att det planerade att skjuta upp starten till 2026-2027 och nu avbryts alltså planerna helt.

Kommunen hoppas att sajten i Kvarnsveden ska hitta andra användare och har erbjudit sig att köpa tillbaka den från Northvolt för det subventionerade pris som Northvolt betalat.

Så här kommenterar Northvolt läget, enligt SVT Dalarna:

–Vi utför just nu en storskalig expansion i Sverige, Tyskland och Kanada baserat på efterfrågan från våra kunder och investerare. Samtidigt genomförs en strategisk översyn angående Kvarnsveden, och vi har en diskussion med flertalet aktörer inklusive kommunen om sitens framtid. Den diskussionen pågår dock fortfarande, så vi kommer återkomma med fler kommentarer när ett beslut har fattats.

Fabriken skulle ha hetat Northvolt Fem och beskrevs i media ofta som en ”batterifabrik”. Den skulle i själva verket ha producerat aktivt katodmaterial till Northvolts battericellsfabriker.

Borlängeanlääggningen skulle på sikt ha producerat material för 100 GWh batterier.

Såhär summerade Northvolt sina planer för Northvolt Fem på sin webbplats:

Most battery manufacturers buy active material from other companies. Not us – we make it ourselves. At Northvolt Fem, we will experiment with and fine-tune our chemistries to create the best possible active material in our batteries, in a sustainable way.