BYD lanserar natriumjoncontainer

Av: Jan Tångring Publicerad 28 november 2024 Skapad den 28 november 2024 Senast uppdaterad 28 november 2024 2,3 MWh ryms i ett containerbatteri fyllt av natriumjonceller för energilager. Det är enligt kiniesiska BYD världens första högpresterande natriumjonbaserade energilagerkomponent. Alltså inte "största" om du läste det, utan BYD gör anspråk på att ha skapat det "första". Inga medtävlare ska finnas. Det finns energilager baserade på natriumjonceller. Det största levererades i somras av kinesiska HiNa Battery med en effekt på 100 MW och ett energinnehåll på 200 MWh. Men får man tro BYD:s anspråk på att erbjuda den första ordentligt designade containern, lär det väl nu inte dröja innan rekordet slås. Containern, om du vill beställa, heter MC Cube-SIB ESS och är fylld av BYD:s bladbatteri Long Blade Battery. Den har en energilagringskapacitet på 2,3 MWh och en nominell spänning på 1200 V, med ett spänningsintervall på 800–1400 V. BYD beskriver förhoppningarna på natriumjonbatterier som alla andra: att natrium är lätt att få tag på och batterierna därmed borde bli billigare litiumjonbatterier när volymroduktionen tagit fart. Dessutom klarar natriumjonbatterier snabbare laddning och urladdning, tål ett bredare temperaturspann, har en längre livscykel och bättre säkerhet. Nackdelen är energitätheten. En lika stor container med litiumjonceller skulle rymma mer än det dubbla antalet MWh. Bilden ovan visar en BYD-container med samma modelbeteckning, MC Cube ESS, men utan "SIB", vilket rimligen står för sodium ion battery. I januari påbörjade BYD bygget av en natriumjonbattericellsfabrik med en slutkapacitet på 30 GWh, i Xuzhou City, Kina. BYD är världens näst största batteritillverkare och chalmersforskare beskrev i fjol natriumjonbatteriet som den teknik som kan sätta fart på elektrifieringen på allvar. Batteriindustrin är fortfarande så turbulent att ingen vågar ge en riktig prognos, men den här lanseringen av BYD kan alltså i framtiden visa sig vara startsignalen för när SIB-batterierna tog över batterienergilagren.