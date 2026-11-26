Ny radarkrets ser bättre i bilens döda vinklar

Tyska Infineon har utvecklat en ny radarkrets som ska göra det möjligt att upptäcka objekt i bilens döda vinklar med högre precision. En viktig del av den nya lösningen är att signalbehandlingen flyttas från de enskilda radarsensorerna till bilens centrala beräkningsenhet.

Den nya radarkretsen RASIC CTRX8144FS arbetar i frekvensområdet 76–81 GHz och har fyra sändar- och fyra mottagarkanaler. Kretsen är framför allt avsedd för hörnradar, det vill säga radarsensorer placerade i bilens hörn, men kan även användas i frontradar.

Hörnradar spelar en allt viktigare roll i avancerade förarassistanssystem (ADAS). Förutom övervakning av döda vinklar används tekniken vid filbyten och för att upptäcka korsande trafik i exempelvis vägkorsningar och rondeller.

Den nya kretsen stöder en bandbredd på upp till 4 GHz, vilket ger en teoretisk avståndsupplösning på cirka 3,75 centimeter. Frekvenssvepen kan göras med upp till 200 MHz per mikrosekund, vilket möjliggör snabb detektering och följning av objekt.

En central komponent i den nya arkitekturen är det integrerade CSI-2-gränssnittet, som överför rådata från radarsensorn till bilens centrala processor med en hastighet på upp till 1,2 Gbit/s per bana.

Den centraliserade arkitekturen skapar också bättre förutsättningar för AI-baserad sensorfusion, där data från flera radarsensorer, kameror och andra sensorer kombineras för att skapa en mer detaljerad bild av bilens omgivning.

Integrerade RF-vågledarportar minskar signalförlusterna och förenklar konstruktionen av mönsterkortet. Kretsen är kvalificerad enligt AEC-Q100 Grade 1 och stöder krav på funktionell säkerhet upp till ASIL B.