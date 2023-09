Kopiera länk till sidan JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. En andra FPGA med hårda Risc V-kärnor Skriv ut • Av: Per Henricsson Publicerad 04 september 2023 Skapad den 04 september 2023 Senast uppdaterad 04 september 2023 Kinesiska Gowin har kombinerat femte generationen av FPGA-familen Aurora med hårda Risc V-kärnor i form av A25 från Andes. Kretsarna tillverkas i en SRAM-process på 22 nm. Länge var Arm det givna valet när FPGA-tillverkarna ville komplettera den programmerbara logiken med processorblock för att skapa systemkretsar. Det gäller exempelvis för den klassiska Zynqfamiljen från AMD Xilinx. Gowin blir god tvåa att anamma Risc V efter amerikanska Microchip vars Polarfire-familj funnits med Risc V-kärnor ett antal år. Det kinesiska bolaget har tagit hjälp av taiwanesiska Andes för processorkärnorna som kommer i form av två stycken A25. Dessutom använder kretsen AE350, Andes AXI/AHB-baserade system för att koppla ihop alla hårda periferiblock. Processorimplementationen kan klockas i 400MHz och har stöd för DSP/SIMD-instruktioner liksom flyttalsoperationer med enkel och dubbel precision men har också en MMU för de som vill köra Linux. För kommunikation med omvärlden finns hårda serdesblock på 12,5 Gbit/s. GW5AST-138 har förutom ovanstående 138k uppslagstabeller och stöds av företagets utvecklingsmiljö Arora V. Kretsen tillverkas i en 22 nm SRAM-process. Nästa JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.