Omöjligt kontrollera intelligenta industriprodukter Principer och mekanismer för varureglering fungerar inte längre när vi får alltmer digital intelligens i industriprodukterna. Egenskaperna kan uppgraderas löpande med avancerad programvara som Artificiell intelligens under en produkts livscykel och därmed ändra väsentliga egenskaper. Viktiga regulativa skydds-hänsyn som produktsäkerhet, personlig integritet eller cybersäkerhet kan därmed förändras utan kontroll.



Befintliga -regleringsmetodiker för gränsöverskridande handel baseras på en reglering av produkter som har statiska egenskaper. Normalt sett testas och certifieras produkter en gång före lansering på marknaden. De kontrolleras i ett senare skede genom myndigheternas marknadskontroll, skriver statliga Kommerskollegium i rapporten Innovation, AI, Technical Regulation and Trade som nyligen publicerats.



Den statliga myndigheten för utrikeshandel och handelspolitik, varnar nu EU, USA, Kina och världshan-delsorganisationen WTO för denna utveckling.



– Nya metoder behövs för att kunna följa upp och kontrollera egenskaperna hos produkter med inbyggd digital teknik under hela sin livslängd, säger Heidi Lund, ämnesråd och expert inom tekniska handels-hinder och internationellt regulativt samarbete vid Kommerskollegium, huvudförfattare till rapporten.



MYNDIGHETENS UPPFATTNING är att ökad användning av digital intelligens i industriprodukter, som AI, kopplat med cyber-sårbarheter och ökad risk med cybersäkerhetshot, kräver en omprövning av den re-gleringsteknik som ska användas för industrivaror. Industri-varor svarar för en mycket stor del av världs-handeln.



Heidi Lund har nyligen presenterat rapporten för EU-kommissionens handelsexperter på Generaldirek-toratet för handel (DG Trade) och hon ska i juni presentera slutsatserna för världshandelsorganisationens (WTO) grupp för tekniska handelshinder (TBT-Kommitten – Committe for Technical Barriers). Den har pre-senterats för experter från bland annat USA och Kina och för den globala standardiseringsorganisationen ISO.



I HELA VÄRLDEN pågår diskussioner om att införa reglering av AI där EU ligger i täten. Heidi Lund har därför också tittat på den reglering som EU planerar införa.



– EU vill reglera AI. Min uppfattning är att man ger sken av att kontroll kan uppnås genom en horison-tell reglering av AI. De för-söker uppnå detta genom att använda sig av en traditionell regleringsmodell där man ska säkerställa att ett AI-system är säkert vid marknadstillträde. I praktiken är risker med AI kopp-lat till användarfall (use cases) och aktualiseras olika till olika användare och konsumenter vilket jag ser kan försvåra att nå fram med horisontell lagstiftning. Till detta tillkommer ännu att de horisontella regler-na måste samspela med sektorslagstiftning och beakta osäkerhet kopplat till cyberhotet.



– Min uppfattning (som baseras på ett brett samråd med företag och experter) är att EU behöver ta ett omtag kring digital reglering, också för att kunna klara tillsyn och kontroll under industriprodukternas hela livslängd. Det är ingen idé att ta fram digitala varuregler om det inte går att tyda att de faktiskt leder till säker AI eller höjd cybersäkerhet och som dessutom kan verifierbart följas upp och kontrolleras av till-synsmyndigheter, säger Heidi Lund.



KOMMERSKOLLEGIUMS RAPPORT baseras på omfattande diskussioner med lastbilstillverkarna Scania, AB Volvo och Einride, två medicintekniska företag (Electa och Dedalus Global) samt Apple och Google.



Erik Dahlberg och Ulrik Janusson på Scania ger sina argument för en ny regleringsmodell.



– Fordonsmarknaden är traditionellt starkt reglerad. Tack vare digitaliseringen kan fordonen få nya och bättre egenskaper under hela sin livslängd. Idag är ledtiden för att uppgradera programvara i fordonen upp till ett år, drivet av godkännandeprocessen. Denna ledtid måste i framtiden ner till en per månad eller en per dag. Regleringen och kontrollen behöver utformas så att detta är möjligt och tillåtet, säger Erik Dahl-berg på Scania.



– Scania och fordonsindustrin behöver en god och robust kontroll över alla fordon på marknaden. Det är viktigt och värdefullt för oss, säger Ulrik Janusson.



Scania ser för egen del inga problem att följa EU:s planerade AI-reglering.



– De regler för riskhantering som finns i AI-regleringen kan bli problem för små och medelstora företag att klara, säger Erik Dahlberg.



SCANIA VILL HA ett globalt harmoniserat regelverk för AI. Det är vad hela världen önskar. Men EU, USA och Kina har olika angrepps-sätt på detta område idag, säger Erik Dahlberg.



Elektroniktidningen har pratat med statliga Rise om Kommerskollegiums rapport.



– Min bedömning är att Kommerskollegium har rätt om behovet av en ny regleringsmodell, säger Joa-kim Eriksson, enhetschef, uppkopplad intelligens på Rise.



– Det är klart att i framtiden räcker det inte med att testa en produkt och få den godkänd. Det är också svårt att testa en mjukvarubaserad produkt efter varje uppgradering. Det är heller inte rimligt att certifiera en produkt på nytt varannan månad, säger Joakim Eriksson.