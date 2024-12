Allt om Kungsängens AI-säng 

AI-sensorn i madrassen övervakar hälsan I estniska Marexas madrass döljer sig en egenutvecklad ny typ av akustisk sensor. Den ger idag unika data om sovarens sömn. Den har en potential att adressera hjärtproblem på nya sätt. AI-tekniken i Kungsängens säng är inbäddad i madrassen. Ljud och vibrationer plockas upp i egendesignade ihåliga elastiska profiler och samplas, filtreras och analyseras. Den kompletta lösningen heter Sensowell och är utvecklad på estniska Tartu universitet i samarbete med forskare, läkare och sängtillverkare. Produktägaren är avknopparen Marexa, och vi talar med en av grundarna, Tanel Tätte. Patentansökningarna är klara, så han känner att han kan tala fritt om tekniken. Tanel Tätte – Vi har skapat vår egen hårdvara: en icke-elektrisk signaluppsamlare med ett elektroniskt detektionssystem monterat på ovansidan. Den är integrerad i madrassen. Allt är helt automatiskt och kontaktlöst. Han kallar Sensowell för ett stetoskop. Men den arbetar inte mot en punkt utan mot hela den sovandes kropp. Ännu bättre: den plockar upp ljud som läkaren inte hör i stetoskopet, under det hörbara området. – Det är viktigt eftersom den mesta informationen om hjärtats arbete ligger där. Det som samlar upp signalerna är specialsydda ihåliga elastiska profiler integrerade i madrassen. Detektorn har två sensorer: en akustisk för lågfrekventa ljud, och en trycksensor. Madrassen övervakar passivt hjärtslag, andning och rörelser. När man ligger stilla i sängen registreras hjärtarbetet av den akustiska sensorn. Större rörelser och andning detekteras av trycksensorn. Allt utan att störa personen, som inte behöver bära någon utrustning. Detta ”madrass-steto­skop” kan urskilja varje enskilt hjärtslag med mycket hög precision, både den första och den andra hjärttonen (S1 och S2). Detta faktum borde vara en bra startpunkt för en AI-analys som letar efter oregelbundenheter. – Hjärtproblem är en av de största dödsorsakerna i utvecklade länder som Sverige, konstaterar Tanel Tätte. Marexa har sett ett intresse från medicinindustrin. För att sensorn ska kunna bli en medicinsk produkt måste den möta strikta standarder och det arbetet har inletts. Tekniken i sig kan bli intressant för fler tillämpningar inom området. En är att låta den detektera epileptiska anfall. Mätningarna startar auto­matiskt när du lägger dig. ­Madrassen rapporterar till mobiltelefonen över Bluetooth. Kortet i madrassen kan även buffra cirka två veckors data. Det filtrerar sensordata till en bråkdel av volymen, innan den slussas vidare till mobilen. – Specialister inom medicin har hjälpt oss avgöra vilka data som är värda att spara på, hur långa samplingar som behövs och med vilken karakteristik, upplösning, kategorisering, etc. Det finns mer innovation i lösningen – delvis patentsökt – i exempelvis den hårdvara som används för datainsamlingen och i de algoritmer som används för automatisk datainsamling. – Vi har också skapat speciella skärverktyg, som behövs för att integrera sensorer i madrass­materialet. Ni kommer att samla träningsdata från kunderna – det är ett fascinerande koncept för produktutveckling! – Ja, det är det sannerligen. Idén är att först nå ut till kunder och sedan använda vår app som en kanal för att samla in mer detaljerad hjärtdata. Sängen kan idag ­rapportera hur mycket och hur bra du sover, din hjärtrytm och dina andnings­mönster, liksom din fysiska aktivitet under hela sömnperioden. Plus att den kan skicka varningsmeddelanden till släktingar (eller läkare, grannar, etc) om du inte är i sängen. Eller om du är i sängen men hjärtat inte slår normalt. Potentialen är ännu större. Med hjälp av dessa data – särskilt den som insamlas under djupsömn, berättar Tanel Tätte – hoppas Sensowell kunna bli allt bättre på att upptäcka hjärt­oregelbundenheter. Exakt vilka AI-algoritmerna de kommer att använda är inte det viktigaste, enligt Tanel Tätte. AI har blivit mainstream. Att hitta en lämplig AI-algoritm är inte en tröskel i sig. – Det är helt klart en viktig aspekt. Men det är något vi kan utveckla vidare tillsammans med de AI-experter vi har kontakt med. – När vi väl har data ­verkar det inte vara något större problem att applicera AI. Deras ­gemensamma åsikt är att det är kvaliteten på data som är A och O. Det är så man kan göra en intressant tillämpning – för att man har en tillräckligt stor databas med data av bra kvalitet. – Särskilt har vi ansträngt oss för att hitta data som är unika. Och där har vi hittat något som skiljer vi oss från mängden. Vilka förhoppningar har ni på marknaden? – Planen är att utvecklas steg för steg. Först går vi in på den svenska marknaden genom vår grundare TAD Logistics och dess långvariga partner Kungsängen. – Som nästa steg planerar vi att börja samarbeta med madrassproducenter globalt, B2B. Vi ska leta efter madrassproducenter som är intresserade av innovation.