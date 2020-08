JLT-guide för enklare val av tåliga datorer

Växjöföretaget JLT Mobile Computers har utvecklat tåliga datorer i över 25 år. Nu har företaget tagit på sig lärarhatten. I sin andra guide på kort tid delar det med sig av praktiska tips som gör det lättare för dig att välja rätt dator för din tillämpning.

Fem saker att tänka på när du ska köpa in dina nästa ruggade datorer – så kan man kortfattat presentera den gratisguide som JLT just släppt. Det är den andra guiden i en ny serie från det svenska företaget, den första släpptes veckan efter midsommar i år. Båda är skrivna på engelska.

Titeln på den nysläppta guiden är ”How to choose and buy the right rugged computers for your business” och med den siktar JLT in sig på företag som har behov av stryktålig datorutrustning för mobila team i tuffa industriella miljöer.

Guiden leder dig igenom utmaningar som hur du väljer rätt typ av mobil datorutrustning och för- och nackdelar med varje typ, samt hur du kan matcha din utrustning till din arbetsmiljö så att du bara betalar för den kvalitet och stryktålighet du faktiskt behöver. Den tar också upp display- och touchteknik, samt hur du bedömer rätt storlek och vikt, så att utrustningen känns rätt. Likaså hjälper den dig att analysera dina effektbehov och att bestämma dina faktiska prestandabehov vad gäller databearbetning.

– Att hitta exakt rätt datorer och system för dina mobila medarbetare, till fots eller i fordon, är en komplicerat uppgift, säger Per Holmberg, vd på JLT, i ett pressmeddelande där han tillägger:

– Det kan regna, temperaturen kan vara extrem, solljus kan vara en faktor, hur länge batteriet räcker eller hur bra den trådlösa uppkopplingen fungerar. Du kan inte köpa ruggad utrustning enbart utifrån produktspecifikationen, det handlar om mycket mer än bara själva datorn.

För den som vill veta mer om produktivitet i en lagerverksamhet kan den första guiden i JLT:s serie med namnet “How to increase productivity in the warehouse” också vara intressant. I den diskuteras fyra utmaningar som lageroperatörer brottas med: anslutningsproblem, datorhaveri, föråldrad teknik och olämplig tekniks inverkan på medarbetares produktivitet.

Här kan du ladda ner den senaste guiden med köptips gratis (länk).

Här kan du ladda ner guiden om lagerproduktivitet (länk).