Mips blir Risc V

Den klassiska cpu-familjen Mips (MIPS) klipper banden till sina tidigare arkitekturer och växlar till Risc V, det vill säga till sin hårdaste konkurrent.

Det har varit många turer på sistone kring processorarkitekturen MIPS och bolaget med samma namn, som har en 35-årig historia.

Bolaget återuppstod den 1 mars efter en rekonstruktion. Tidigare bolagsbildning under namnet Wave Computing försvinner. Allt samlas nu under bolagsnamnet Mips. Inte ”Technologies”, utan bara ”MIPS” (med genomgående versaler när det skrivs som ett varumärke).

Samtidigt med meddelandet om rekonstruktionen upplyser Mips i en kort mening att det tänker utveckla en åttonde generation av arkitekturen Mips. Och att den kommer att använda en Risc V-instruktionsuppsättning.

MIPS is developing a new industry-leading standards-based 8th generation architecture, which will be based on the open source RISC-V processor standard.

Den stora skrällen med detta är att Mips de senaste åren kämpat med näbbar och klor mot uppstickaren Risc V.

”If you can’t beat them, join them”, har Mips uppenbarligen resonerat. Risc V är en öppen arkitektur, som Linux, så det finns inga rättighetskomplikationer med växlingen.

Den cpu-arkitektur som dominerar på inbyggnadsmarknaden idag är Arm. Mips kämpade länge i Arms skugga för att ta marknad med olika försök till inbrytningar.

För några år sedan dök Risc V upp och blev en ny snabbt växande konkurrent med sin unika approach att vara öppen och fri att använda, medan Mips, Arm och andra levat på licensiering.

Mips testade i slutet av 2018 att kopiera Risc V och befria sin egen arkitektur. Det hjälpte inte – förra året i april gick Mips i konkurs. Men nu har bolaget alltså återuppstått.

Mips nämner som synes i citatet ovan inga planer på att tillverka egna kretsar. Den nuvarande verksamheten är att licensiera IP-kärnor. Enligt EE Journal kommer dock MIPS faktiskt också att tillverka fysiska kretsar.

Klassisk Mips och Risc V har mycket gemensamt. De är inte bara risc-arkitekturer utan har till och med gemensam filosofi och historia i samma grupp forskare på universiteten i Stanford och Berkeley.

Mips har huvudkontor i Kalifornien och merparten av ingenjörerna sitter där. Huvudägare är fonden Tallwood Ventures.