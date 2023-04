Volta tar steget över Atlanten

Svenska Volta Truck lanserar sin elektriska lastbil för stadstrafik i USA. Det handlar om den befintliga 16-tonsmodellen som senare få sällskap av två lättare modeller.

Lanseringen sker på mässan ACT Expo i Los Angeles med två modeller som bägge baseras på den europeiska varianten Volta Zero. Det handlar om det som i USA kallas Class 6 och Class 7. De kommer med modulära batterikonfigurationer som levererar en körsträcka mellan 95 och 125 miles, vilket enligt bolaget är mer än tillräckligt för distribution in och ut ur stadskärnor.



Det kommer också att finnas en variant med kylning i lastutrymmet.



Under senare delen av 2023 kommer företaget att lansera ett USA-anpassat program för åkerier och fordonschefer som ger möjlighet att utvärdera en flotta med Volta Zero-fordon i en verklig distributionsmiljö.



Ett likande program pågår redan i sex länder Europa. Programmet i USA kommer att starta på västkusten och genomföras innan beställda fordon levereras under 2024.



Under 2026 lanseras fordon som följer Class 5 (19 500 lb) och Class 6 (26 000 lb) vilket motsvarar 7,5 ton och 12 ton.



Volta Zero Class 5 och Class 6 kommer att vara nära besläktade med Class 7 men Class 6 får ett längre chassi och ett andra bakre hjulpar för att hantera tyngre last.