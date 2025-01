Rivalerna uppmanar EU: Skärp er, annars blir vi förlorare

Mer pengar till forskning- och utveckling, förenklade regler kring konkurrens och affärer, samma miljökrav överallt, tydliga mål för 5G-utbyggnaden och rättvis affärslagstiftning. Det var budskapet när Ericsson och Nokia tillsammans med bland annat ASML och SAP lobbade i Bryssel.

Det är sällan Börje Ekholm och Pekka Lundmark befinner sig på samma scen men i igår hände det när de bittra rivalerna i en gemensam ansträngning uppmanade EU att sätta fart på digitaliseringen för att EU inte ska bli en förlorare.

Arrangemanget hade döpts till “New Industrial Ambition for Europe” och utgick från Mario Draghis rapport från i höstas “The future of European competitiveness” och Enrico Lettas från 2024 till Rådet och Kommissionen kallad “Much More than a Market: Speed, Security, Solidarity – Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens”.

Toppmötet är ännu en påminnelse till Europas beslutsfattare om att regionens telekomsektor hyser allvarliga bekymmer över den nuvarande takten i investeringar i digital infrastruktur och tjänster. Branschorganisationen GSMA lyfte samma oro tidigare i veckan. Det var hårda ord från Börje Ekholm i pressmeddelandet:

– Företag som Ericsson investerar redan oproportionerligt mycket i forskning och utveckling i Europa. Om andra regioner fortsätter att rusa förbi kommer denna modell inte att kunna överleva. Dessa regioner omfamnar möjligheter genom investeringar, politiska åtgärder och regleringsstöd. Europa gör inte det. Ändå är lösningen välkänd. EU måste implementera rekommendationerna i Draghi- och Letta-rapporterna för att tekniksektorn ska kunna bidra till att säkra framtida europeiskt välstånd.

Nokias vd Pekka Lundmark skrädde inte heller orden:

– Den europeiska konkurrenskraften har redan ena foten i graven. Vårt BNP per capita är 30 procent lägre än USA:s, … Europa måste skapa en miljö där företag vill investera, särskilt i tekniker som AI, molnlösningar och avancerad uppkoppling. Detta kan inte vara ett projekt som sträcker sig över ett decennium. Europa måste agera omedelbart i frågor som verktygslådan för 5G och fusioner inom telekom.