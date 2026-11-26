Bygg en robot och vinn ett oscilloskop

Tekniker och elektronikentusiaster världen över utmanas att konstruera och bygga egna robotar. Bakom designtävlingen Rise of the Robots står Farnells teknikcommunity element14. Tio utvalda deltagare får ett kostnadsfritt utvecklingspaket och förstapriset är värt närmare 1200 dollar.

Utvecklingspaketet innehåller ett FRDM-MCXA156-utvecklingskort från NXP med en 32-bitars mikrokontroller baserad på Arm Cortex-M33, två stegmotorer från ADI Trinamic, två servomotorer från DFRobot samt ett sensorpaket med 27 olika sensorer.

Deltagarna får själva välja vilken typ av robot de vill utveckla. Det kan exempelvis handla om leveransrobotar, industrirobotar, robotar för räddningsinsatser eller robotar som fungerar som sällskapsdjur.

– Robotteknik förenar många olika teknikområden, från sensorteknik och rörelsestyrning till programmering och intelligenta system, säger Andreea Teodorescu på element14.

Deltagarna ska dokumentera utvecklingsarbetet med minst fem foruminlägg och en projektblogg. Bidragen bedöms utifrån innovationshöjd, teknisk kvalitet och kreativ användning av komponenterna.

Förstapriset består av ett robotbyggsats från Makeblock och ett 100 MHz oscilloskop i surfplatteformat från Multicomp Pro. Även andrapristagaren får en robotbyggsats och ett oscilloskop. Alla som slutför tävlingen enligt reglerna belönas med en mindre robotbyggsats och ett micro:bit-utvecklingskort.

Även de som inte väljs ut till de tio sponsrade deltagarna kan delta genom att själva köpa komponentpaketet.

Ansökan är öppen till den 13 december. De tio sponsrade deltagarna presenteras den 15 januari och själva utvecklingsarbetet pågår mellan den 22 januari och den 7 mars. Vinnarna offentliggörs den 12 mars 2027.

Mer information och anmälan finns på element14:s tävlingssida.