Kopiera länk till sidan JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Effektanalysator för avancerade krafttillämpningar Skriv ut • Av: Per Henricsson Publicerad 28 november 2024 Skapad den 28 november 2024 Senast uppdaterad 28 november 2024 Japanska Yokogawa har uppdaterat sin precisionseffektanalysator WT1800 som lanserades 2011. Den nya versionen – med ett ”R” efter modellnumret” – har sex kanaler med 16 bitars upplösning och en samplingshastighet på 2 MSa/s. Analysatorn passar särskilt bra för utveckling och tillverkning av drivlinan i elbilar, invertrar till solpaneler samt industriella tillämpningar som motorstyrning och HVAC-system. Den är också idealisk för utveckling av strömförsörjningsprodukter som elbilsladdare, UPS-system och DCDC-omvandlare. WT1800R har en noggrannhet på 0,05 procent av avläsning plus 0,05 procent av området och kan göra harmonisk analys upp till 500:e övertonen vid 50/60 Hz. Analysatorn har sex kanaler med 16-bitars AD-omvandlare som arbetar med 2 MSa/s. De klarar spänningar från 15 mV till 1100 Vrms och strömmar från 0,1 mA till 55 Arms. WT1800R går att integrera med andra testsystem och har stöd för fältorienterad styrning (FOC) för motorer och drivsystem. Det finns analysfunktioner för Vd/Vq och Id/Iq. Med hjälp av programvaran IS8000 går det att hämta och spara data för att sedan göra olika typer av analyser. Nästa JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin. Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.