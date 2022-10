Små men många Det är bara några år sedan som dörren öppnades för LEO-satelliter. År 2019 nåddes en ­global ­överenskommelse inom ITU (Internationella ­Teleunionen) som innebär att det nu finns juridiska möjligheter att via lågflygande satelliter erbjuda 5G-tjänster och andra telekomtjänster med global täckning. LEO-satelliter har en omloppsbana som ligger på mellan 500 kilometers och 2 000 kilometers höjd över jorden. Det kan jämföras med traditionella GEO-satelliter som ligger på 36 000 kilometers höjd. Elektroniktidningen har pratat med experter på den statliga myndigheten Post- och Telestyrelsen (PTS). PTS har uppdrag att följa den tekniska utvecklingen på telekommarknaden. Fördelen med LEO-satelliterna är att de kan erbjuda 5G-tjänster till vanliga massproducerade smarta telefoner med låg fördröjning, 20 till 30 millisekunder, i bästa fall ännu lägre fördröjning, anger PTS experter. LEO-satelliterna kan sömlöst integreras med markbaserade 5G-nät. Detta innebär att de mobilnätstjänster som idag erbjuds till flera miljarder mobilabonnenter via 4G-nät även kan erbjudas via LEO-satelliter. Och även de flesta 5G-tjänsterna. De mest krävande 5G-tjänsterna med extremt låg fördröjning kan LEO-systemen dock inte klara. Radiofrekvenser och rymdpositioner är reglerade av varje stat för sitt territorium. Alla operatörer av ett LEO-system behöver därför tillstånd från statliga myndigheter för att kunna driva sitt system. USA kan inte ge en amerikansk operatör tillstånd att driva ett LEO-system över Kina. Kina kan inte ge en kinesisk operatör tillstånd att driva ett LEO-system över USA. Den operatör som vill erbjuda en global 5G-tjänst via satellit till alla världens länder (över 190 länder) behöver därför många tillstånd. PTS experter pekar på att USA via Starlink ligger tidigt ute när det gäller att skjuta upp en större LEO-konstellation men också när det gäller tillgång till koordinerade. Just nu är det Elon Musk som ligger i täten med att etablera en LEO-konstellation. Hans företag SpaceX ska enligt planerna börja skjuta upp nya LEO-satelliter nästa år och målet är global täckning med cirka 40 000 satelliter. Musk har redovisat planer på att investera cirka 30 miljarder dollar fram till 2030 i operatören Starlink som driver satellitkonstellationen. För någon vecka sedan presenterade den amerikanska 5G-operatören T-Mobil sitt samarbete med SpaceX och Starlink. Abonnenter hos amerikanska T-Mobil ska få tillgång till SpaceX mobilsatellittjänster inom och utanför USA. T-Mobil ägs av tyska operatören Deutsche Telekom. En europeisk aktör som vill konkurrera med Elon Musk behöver tillgång till satellitsystem, en driftorganisation och internationellt koordinerade frekvensresurser. Framför allt behövs kapital som kan vara i klassen flera hundra miljarder kronor. Det behövs en aktör som är beredd att ta risker. Under de senaste 40 åren är det många nya satellitprojekt som har lanserats men alla har inte lyckats. PTS experter påpekar att det handlar om en stor investering med idag ett osäkert affärsfall om man vill skjuta upp en konstellation som möjliggör mobilt 5G bredband via lågflygande satellit. Det finns en klar ekonomisk risk för den som vill konkurrera med Starlink. Det finns ett antal aktörer i Europa som nu satsar på LEO-satelliter. En av dem är Eutelsat som skulle kunna bli operatör för ett europabaserat globalt LEO-nät. Företaget driver redan satellitnät riktade framför allt till Europa och är nu på väg att upphandla ett eget LEO-system.