Ngenic har effekt: Slutsålt på smarta termostater

Affärerna går bra – Om alla svenska vattenburna eluppvärmda villor hade vår teknik, skulle det motsvara lika mycket effekt i flexibilitet som Forsmarks tre reaktorer när de går för fullt. Eller ytterligare tre 400 kV-ledningar från norr till söder, säger Björn Berg. – Det är den kundkraft som kan frigöras genom digitalisering. De flesta av Ngenics energibolagskunder – de är ett trettiotal – subventionerar på olika sätt Ngenics termostater och system. – De tjänar pengar på att kunderna förbrukar energi vid rätt tillfälle. De behöver inte investera i nya ledningar. De minskar risken för sin elhandel. De undviker spetslastsituationer som kostar dem pengar. Det är många timmar per år som energibolag säljer energi med förlust. Villor och flerbostadshus är användare, liksom kommunala bostadsbolag och privata fastig­hetsvärdar. Nära 200 bostadsrättsföreningar är kunder. Ngenics algoritmer skapar en oändlig kedja av win-wins. Ett mönsterexempel är Åre. Under den kalla skidveckan exploderar byns befolkning från ett drygt tusental till 30 000. När liftarna stänger ska alla duscha inför after ski. – Du får väldigt stora effekttoppar. Byns kvot mellan normalförbrukning och effekttopp gör dess fjärrvärmenät dyrt per kWh eftersom det är topparna som det dimensioneras för. Ingrepp för att få ner topparna har stor effekt. Genom att schemalägga uppvärmningen kan Jämtkrafts fjärrvärmenät ansluta 20 procent fler kunder utan att bygga ut pannor, nät eller sjöledning under Åresjön. – Vi kan utnyttja befintlig infrastruktur mer effektivt. Dessutom körs därmed pannorna snällare, vilket ger fler kWh för samma bränsle. Och ger mindre utsläpp. Och sänker priset för alla involverade. – Jämtkraft var det enda fjärrvärmenät som 2021 sänkte sina fjärrvärmeavgifter. Allt utan minskad komfort. Den ökar, enligt återkopplingen. En annan kund är Eon i Vax­holm. Ngenic har fått i uppdrag att platta ut eltopparna i samband med att färjorna ska elektrifieras. Det händer samtidigt som allt fler skaffar elbilar. – Men varifrån ska effekten tas? Här hjälper vi till genom att skyffla undan annan effekt. Vi dämpar behovet när efterfrågan är som högst. Avtalet i Vaxholm gäller ”förbrukningsflexibilitet” och är intressant eftersom det är det första av sitt slag inom ett nytt EU-regelverk. EU skapar en ny roll kallad Aggregator eller Balance Service Provider som ska skapa flexibilitet i gränssnitten mellan alla roller i ekosystemet, både fysiskt och i handeln, från lokalnät till Nordpool. – Smörjmedel mellan alla delar. Och Ngenic är i pole position. Hårdvaran är var Ngenic drar in merparten av sina pengar idag. Men det förändras. Företagets riktiga tillgång är de 1,2 miljarder mätpunkter som det samlar in varje månad, för att mata sina algoritmer med. – Folk tror att vi bara är den smarta termostaten. Men det är bara den yttersta synliga delen. Ngenic är en digitaliseringstjänst. I vissa uppdrag finns ingen Ngenic-hårdvara alls involverad, bara ett användargränssnitt till molnet. – Vi är ett datadrivet företag. Vi jobbar med big data, AI, edge computing och IoT – alla buzzwords som finns! Omsättningen går stadigt upp, men vinsten plöjs ner i nyanställningar av mjukvaruutvecklare – data scientists, databasexperter, frontendutvecklare. – Det kostar förstås pengar. Men vi ser det som investeringar i de framtida marknader som vi bygger just nu.